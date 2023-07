A- A+

FACES As novas gerações são menos atraentes do que as de 70 anos atrás? Especialista defende que sim Analista facial diz que não é ilusão achar que os adolescentes de antigamente parecem ser mais velhos ou mais bonitos

Em vídeo publicado na internet que está viralizando, um analista facial afirma que o rosto da pessoa comum está se tornando cada vez mais desfavorecido em relação às pessoas de gerações passadas. Em outras palavras, a sua avó e bisavó eram mais bonitas do que você.

Segundo Shafee Hassan, fundador da QOVES, empresa de consultoria em estética facial de Sydney, Austrália, isso está ocorrendo em razão de dietas modernas, padrões de sono, poluentes e hábitos orofaciais, o que cria uma maior desigualdade entre "os atrativos" e "os não atraentes".

O especialista aponta que, nos anos 1950, a população tinha hábitos alimentares mais desafiadores, permitindo que o maxilar ficasse mais definido e as maçãs do rosto, mais projetadas.

“A ortodontia justifica a aparência angulosa. As pessoas exercitavam a face e respiravam de forma mais correta, o que permitia ao maxilar se projetar mais cedo. Isso também fazia com que os indivíduos, especialmente os homens, parecessem mais atraentes”, diz Hassan.

No vídeo, por exemplo, ele fala que não é impressão ao olhar uma foto de um anuário escolar antigo, perceber que os adolescentes de antigamente se parecem mais velhos. O motivo disso são as formações no rosto das pessoas. Pegando o exemplo de um jovem no vídeo, ele afirma que a mandíbula inferior do rapaz é mais definida e as maçãs do rosto dele são mais projetadas.

Outro exemplo que ele destaca no vídeo é de uma menina que o crescimento e desenvolvimento da mandíbula foi impactado por uma infecção sinusal. Segundo o profissional, a garota estava constantemente respirando pela boca e não estava fechada o suficiente para que essa parte do corpo “se desenvolvesse adequadamente”.

“Com 70% do mundo ocidental, tendo algum tipo de má oclusão ou recessão, muito parecido com isso, é uma explicação muito boa de por que os rostos estão se tornando cada vez menos atraentes com o passar do tempo”, afirma.

Má oclusão é o termo usado para descrever quando os dentes não se alinham perfeitamente, enquanto a recessão acontece quando as gengivas se afastam dos dentes. O vídeo, publicado em 13 de junho, já foi visto mais de 2,3 milhões de vezes no YouTube e no TikTok, onde foi postado em 2022, tem mais de 3,2 milhões de visualizações.

