As "paparazzi da realeza": amigas atravessam o país para acompanhar príncipe William no Rio
Fãs brasileiras viajam de diferentes estados para ver o herdeiro do trono britânico: "Ele tocou na minha mãe e eu quase morri"
Do lado de fora do Armazém do Pier Mauá, onde o príncipe William encerrou sua agenda no Brasil nesta terça-feira, um pequeno grupo de fãs esperava ansioso por um aceno, uma foto, qualquer gesto do herdeiro do trono britânico. O sol de quase verão não desanimou Larissa Costa, 28 anos, de Belém; Marília Taumaturgo, 43, do Ceará; Mariana Oliveira, 20, do Rio; Letícia Antunes, 29, de Curitiba; e Rafaela Gouveia, 29, de Guarapuava (PR).
O quinteto se conheceu virtualmente durante a pandemia, em 2021, por meio de um grupo na internet criado para acompanhar a rotina e os projetos do príncipe. De lá pra cá, a amizade cresceu a ponto de se transformar em encontro presencial — com direito a emoção real.
— Ele foi muito gentil e paciente. Ontem, quando ele tocou na minha mãe, eu quase morri, contou Mariana, ainda eufórica após ver de perto o príncipe, que participou no Rio da Cúpula Global do programa United for Wildlife, iniciativa da Fundação Real voltada à proteção ambiental e ao combate a crimes contra a natureza.
Elas se autodefinem não como um fandom, mas como admiradoras de uma figura pública que, segundo dizem, inspira por suas causas.
— A gente brinca que ele é bonito, claro, mas acompanhamos mesmo pelos projetos. Gosto muito do Earthshot e da pauta de saúde mental, que ele fala bastante. Acho muito interessante a humanidade dele, contou Letícia, que conseguiu uma selfie com William em Copacabana na véspera do evento. — Foi um momento único.
O grupo acompanha há anos as ações da realeza britânica e comenta as aparições públicas do príncipe nas redes sociais. A amizade, que começou em mensagens e postagens sobre a monarquia, virou laço fora das telas.
— É uma cola que uniu a gente, disse Rafaela. — A gente se conhecia só virtualmente. Decidimos vir para cá não só para vê-lo, mas para nos encontrarmos pessoalmente pela primeira vez.
Desde o meio-dia, as cinco amigas permaneceram diante do local do evento, celulares prontos para registrar qualquer movimento. Quando a comitiva real passou, gritos e aplausos tomaram o píer.
— Ele é incrível, simpático e super acessível, resumiu Letícia, com o brilho de quem realizou um sonho.