"As piores 8 horas da minha vida": Ricky Gervais relata efeitos da infecção pelo norovirus; entenda

O comediante Ricky Gervais compartilhou no Twitter sua experiência sobre "as piores oito horas de doença da minha vida". O ator de 61 anos disse ter passado a noite inteira sentindo fortes dores abdominais, vomitando, apresentando suores e calafrios e com uma diarreia incontrolável. O artista foi diagnosticado com uma infecção por norovirus.

"Não estou bem hoje. Na verdade, eu diria que acabei de passar pelas piores 8 horas de doença da minha vida. Fortes dores abdominais, vômitos toda vez que me movia (mas apenas pequenos pedaços de bile), suores quentes e calafrios, oh, e eu realmente quero saber quem plantou as 12 bombas de molho na minha bunda", escreveu o comediante.

O norovirus é um patógeno que causa sintomas de gastroenterite, como diarreia, vômitos e dores na barriga. A infecção por este germe também pode provocar dores de cabeça, febre e mal estar geral.

O vírus pode ser transmitido pelo consumo de alimentos e água contaminados, além do contato com pessoas infectadas. O patógeno tem grande capacidade infecciosa e é capaz de permanecer por bastante tempo em superfícies nas quais a pessoa contaminada teve contato, facilitando a transmissão.

O tratamento do norovírus costuma ser clínico. Médicos recomendam repouso e ingestão de líquidos para evitar a desidratação, além de analgésico ou antitérmicos para reduzir febre e dores, reduzindo os sintomas. Outros remédios podem ser usados de acordo com cada caso.

A melhor forma de prevenir a infecção pelo norovirus é colocando em prática cuidados básicos de higiene, como:

Lavar as mãos com água e sabão ou higienizar com álcool gel;

Beber água tratada acondicionada em embalagens lacradas ou de fonte segura;

Não usar gelo de procedência desconhecida;

Avaliar se os alimentos foram bem cozidos, fritos ou assados;

Evitar frutas e verduras descascadas ou com a casca danificada;

Ao se alimentar na rua, comer apenas em locais nos quais você conheça a procedência e a limpeza;

Não tomar banho nem pisar na areia de praias consideradas impróprias para banho;

Usar equipamentos de proteção individual (EPI) ao manipular resíduos sólidos e higienizar banheiros públicos;

Seguir boas práticas de manipulação de alimentos.

