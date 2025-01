A- A+

relações internacionais As principais reações internacionais à posse de Trump O presidente Lula manifestou seu desejo de que os Estados Unidos continuem sendo "um parceiro histórico" do Brasil

Líderes de todo o mundo felicitaram Donald Trump, que tomou posse nesta segunda-feira como presidente dos Estados Unidos pela segunda vez.

Esse foi o retorno político mais singular da história recente dos Estados Unidos, o de um ex-presidente que não reconheceu sua derrota em 2020, que promete “vingar-se” de seus adversários e que foi condenado criminalmente, além de ter sido alvo de duas tentativas de assassinato.

Seguem abaixo as principais reações à posse de Trump:

Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou seu desejo de que os Estados Unidos continuem sendo “um parceiro histórico” do Brasil durante o governo do republicano Donald Trump, um aliado de Jair Bolsonaro.

"Não queremos briga. Nem com a Venezuela, nem com os americanos, nem com a China, nem com a Índia e nem com a Rússia", enfatizou Lula.

Israel

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, parabenizou o presidente Donald Trump e lhe afirmou em mensagem de vídeo que “os dias mais bonitos” de sua aliança estão por vir.

“Acredito que trabalharmos juntos levará a aliança EUA-Israel a níveis ainda maiores”, disse o premier.

Rússia

O presidente russo, Vladimir Putin, parabenizou Donald Trump horas antes de sua posse, e disse que está "aberto ao diálogo" sobre a Ucrânia para alcançar uma "paz duradoura", quase três anos após o início do conflito.

"Quanto à solução da situação, gostaria de enfatizar que seu objetivo não deve ser uma breve trégua, mas uma paz duradoura, baseada no respeito aos interesses legítimos de todas as pessoas", acrescentou.

Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, parabenizou Donald Trump por sua posse, afirmando que seu retorno à Casa Branca representa uma "oportunidade" para alcançar uma "paz justa" na Ucrânia.

"Hoje é um dia de mudança, e também um dia de esperança para a resolução de muitos problemas, incluindo desafios globais", disse Zelensky nas redes sociais. "O presidente Trump é sempre decisivo, e a política de paz por meio da força que ele anunciou oferece uma oportunidade de fortalecer a liderança americana e alcançar uma paz justa e de longo prazo, que é a principal prioridade", acrescentou.

União Europeia

A União Europeia (UE) espera trabalhar com o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para enfrentar "desafios globais", afirmou a presidente da Comissão Europeia (braço executivo da UE), Ursula Von der Leyen.

"Juntas, nossas sociedades podem alcançar uma maior prosperidade e fortalecer sua segurança comum. Esta é a força duradoura da associação transatlântica", publicou Ursula na rede social X.

Canadá

“Somos mais fortes quando agimos juntos”, disse o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, ao felicitar Donald Trump. “O Canadá e os Estados Unidos mantêm a parceria económica mais frutífera do mundo, e são o maior parceiro comercial um do outro", ressaltou o chefe de governo canadense, que teme que o presidente americano cumpra a ameaça de impor tarifas de 25%.

Alemanha

O chefe de governo alemão, Olaf Scholz, desejou a continuação do que chamou de “boas relações transatlânticas” com os Estados Unidos, o “aliado mais próximo” da Alemanha.

"O objetivo da nossa política continua sendo manter boas relações transatlânticas. A UE, que tem 27 membros e mais de 400 milhões de pessoas, é uma união forte", ressaltou Scholz.

Índia

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, parabenizou "o querido amigo" Donald Trump, e disse que espera que os dois países voltem a trabalhar juntos.

"Estou ansioso para trabalhar novamente em estreita colaboração, para beneficiar nossos dois países e para moldar um futuro melhor para o mundo", publicou Modi, do nacionalista Bharatiya Janata Party (BJP), na rede social X.

Itália

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, expressou seus "melhores votos" ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Tenho certeza de que a amizade entre nossas nações e os valores que nos unem continuarão reforçando a parceria entre Itália e Estados Unidos, enfrentando juntos os desafios globais e construindo um futuro de prosperidade e segurança para nossos povos", publicou a líder de extrema direita nas redes sociais, destacando o papel da Itália na "consolidação do diálogo entre Estados Unidos e Europa".

Reino Unido

O rei Charles III enviou uma mensagem pessoal de felicitação a Donald Trump, em que citou o que chamou de "relação especial e duradoura entre Reino Unido e Estados Unidos".

Veja também