SAÚDE As quatro coisas que você deve fazer a partir dos 40 anos para ter uma vida longa e saudável Estilo de vida, dieta e ambiente de uma pessoa têm muito a ver com a capacidade de atingir longevidade com bem-estar

A ciência fez grandes progressos, e muitos estudos determinaram quais atividades devem ser realizadas para levar uma vida longa e saudável. O cientista e médico da Universidade de Harvard William Li relata em seu livro Eating to Heal (Comer para se curar, em tradução livre) como a dieta está intimamente relacionada à longevidade.

"Temos melhor nutrição, menos pobreza, água mais limpa e melhores condições em relação a 1900", diz o médico, que tem se dedicado nos últimos anos a disseminar conteúdo de bem-estar em seu canal no YouTube.

O médico afirma que, na era atual, temos de lidar com muitas doenças cardiovasculares, diabetes e câncer. Embora "25% da longevidade das pessoas se deva aos genes herdados dos pais", Li acredita que o estilo de vida, a dieta e o ambiente que cerca uma pessoa têm muito a ver com a capacidade dela de chegar aos 100 anos. Mas isso não vai acontecer se você comer alimentos ultraprocessados e não cuidar da sua alimentação — é uma das causas que encurtam a vida, segundo o profissional.





O médico dá o primeiro conselho: pare de consumir produtos ultraprocessados, pois eles afetam a microbiota intestinal, o que diminui a capacidade do sistema imunológico de atacar doenças. Outra recomendação feita pelo cientista é evitar plásticos e microplásticos encontrados em itens como talheres, garrafas de água, recipientes de laticínios, entre outros.

— Essas partículas atingiram nossa corrente sanguínea e podem chegar ao nosso cérebro de tal forma que afetam nossa longevidade — explica.

Por outro lado, Li, assim como a maioria dos médicos e nutricionistas do mundo, recomenda a prática de atividade física. O estilo de vida das últimas décadas tem feito com que as pessoas se tornem cada vez mais sedentárias, pois passam muitas horas sentadas em frente ao computador, reduzindo significativamente o tempo para movimentar o corpo.

O sedentarismo está intrinsecamente relacionado a doenças como diabetes, problemas cardiovasculares e obesidade. É por isso que os médicos insistem na necessidade de fazer algum tipo de exercício físico, como caminhar e levantar-se do seu posto de trabalho durante o expediente pelo menos a cada hora.

Por fim, o médico recomenda a ingestão diária de proteínas de acordo com suas necessidades, de acordo com sua idade e altura. Com o passar do tempo, o corpo tende a perder massa muscular, que é adquirida por meio de exercícios físicos e consumo regular de proteínas, como carne, ovos e algumas leguminosas.

Segundo Li, a partir dos 40 anos, é necessário consumir de 50 a 60 gramas de proteína diariamente, já que nessa idade começa o processo natural de perda de massa muscular, o que afeta a qualidade de vida.

Lembre-se de que você deve sempre consultar seu médico ou nutricionista para saber o que é melhor para você de acordo com sua saúde e idade.

