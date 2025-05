A- A+

EMPATIA As três frases que as pessoas inteligentes usam para negociar, de acordo com a IA Análise baseada em pesquisas de Harvard, Stanford e MIT revela como certas expressões desencadeiam mecanismos psicológicos de cooperação e empatia

Negociar bem não é uma arte reservada apenas a empresários ou advogados. De acordo com a inteligência artificial, qualquer pessoa pode melhorar sua capacidade de persuasão incorporando certas frases-chave em suas conversas. Essas expressões simples, mas eficazes, são baseadas em princípios de comunicação empática, psicologia cognitiva e estratégias de resolução de conflitos.

A IA da OpenAI, treinada em milhões de conversas, livros de negócios e estudos comportamentais, identificou três frases que as pessoas mais inteligentes costumam usar quando querem chegar a um acordo favorável sem romper o vínculo com a outra parte.



Veja abaixo quais:

'O que você precisa para que isso funcione para nós dois?'

Esta questão abre o jogo para a negociação colaborativa. Afaste a conversa do clássico "eu ganho, você perde" e proponha uma solução com a qual ambos fiquem felizes. Além disso, a expressão demonstra abertura e disposição para ouvir, dois sinais importantes de inteligência emocional.

Apoio científico: Um estudo publicado pela Harvard Business School, liderado pela professora Hannah Riley Bowles, mostrou que negociações baseadas em abordagens colaborativas aumentam significativamente a probabilidade de chegar a acordos duradouros. (Harvard Business Review, “Como negociar com alguém mais poderoso”, 2014).

Dica de negociação: Usar essa frase no início de uma conversa difícil pode aliviar a tensão e gerar confiança.

'Ajude-me a entender seu ponto de vista'

Longe de ser uma concessão, essa frase é uma ferramenta poderosa. Ela convida a outra pessoa a expressar sua lógica sem confronto, o que muitas vezes desativa atitudes defensivas. Pessoas inteligentes não debatem para vencer; eles fazem perguntas para entender e responder melhor.

Apoio científico: Um experimento do Laboratório de Neurociência Social de Stanford, liderado por Jamil Zaki, mostrou que, quando uma pessoa se sente genuinamente ouvida, as redes neurais associadas à empatia são ativadas e a atividade em regiões ligadas ao estresse e à defesa é reduzida. (Tendências em Ciências Cognitivas, “A Neurociência da Empatia”, 2016).

Por que funciona: Sentir-se ouvido acalma o sistema nervoso e abre as portas para negociações mais humanas e racionais.

'Se você estivesse no meu lugar, como você veria isso?'

Essa mudança retórica coloca o interlocutor em uma posição empática sem impor uma opinião. É uma maneira sutil de levantar uma dificuldade sem acusar e, ao mesmo tempo, convidar a outra pessoa a encontrar uma solução. É ideal quando há um ponto de estagnação.

Apoio científico: Uma pesquisa do MIT Media Lab, liderada por Alex Pentland, descobriu que pessoas que convidam outras a mudarem de perspectiva — por meio de perguntas indiretas ou espelhadas — conseguem negociações mais justas e criativas. (Pentland, A., “Física social: como as boas ideias se espalham — as lições de uma nova ciência”, 2014).

O que ela consegue: Incentiva uma mudança de perspectiva e pode gerar um “clique” emocional na outra pessoa.

Por que essas frases funcionam?

A inteligência artificial não processa apenas dados: ela também identifica padrões. E um dos aspectos mais claros em negociações bem-sucedidas é o uso de linguagem empática, perguntas abertas e apelos à colaboração.



As pessoas mais eficazes em conversas difíceis não são as mais agressivas, mas aquelas que melhor lidam com as nuances do diálogo.

Chaves para aplicar essas frases

Ouça mais do que fale: as frases funcionam melhor quando são sinceras e não manipuladoras.

Adapte-as ao seu estilo pessoal: o importante é a intenção, não a repetição.

Pratique em conversas cotidianas: desde pedir um desconto até resolver um mal-entendido, toda conversa é uma oportunidade para praticar.

Pessoas inteligentes não negociam para se impor: elas negociam para construir. E incorporando apenas essas três frases, qualquer conversa pode se tornar mais produtiva e eficaz.

