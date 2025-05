A- A+

SAÚDE As três vitaminas essenciais para manter os olhos saudáveis, segundo especialistas Vitaminas como A, C e E são fundamentais na saúde ocular; ajudam a prevenir catarata e a proteger contra a oxidação, entre outros benefícios

Assim como cuidamos de diferentes partes do corpo para funcionarem corretamente, a saúde visual também requer atenção e práticas que favoreçam seu bom desempenho. Os olhos, com seu design sofisticado e sua capacidade de se ajustar a diferentes ambientes de luz, são fundamentais para o funcionamento do organismo. Um dos motivos de sua importância é a ligação direta com o cérebro, o que os torna uma parte essencial do sistema sensorial.

Suplementos, alimentos e até hábitos voltados para a melhora da visão podem fazer uma grande diferença no desempenho ocular: é possível conservar a acuidade visual, reduzir o cansaço causado pelo esforço prolongado e diminuir desconfortos futuros. Esse cuidado se torna ainda mais relevante atualmente, em um contexto social que exige passar muitas horas em frente a dispositivos eletrônicos que exigem e irritam a visão.

Como as vitaminas ajudam na saúde ocular

A nutrição tem um papel essencial nesse cuidado, já que certos componentes presentes nos alimentos — como minerais, antioxidantes e, especialmente, vitaminas — podem potencializar a função ocular, prevenir distúrbios comuns e otimizar capacidades visuais como a adaptação à escuridão ou aos contrastes de luz.





Segundo a Academia Americana de Oftalmologia (AAO), alguns nutrientes ajudam a manter os olhos saudáveis de forma geral, e outros reduzem o risco de doenças oculares.

— Consumir uma dieta pobre em gorduras e rica em frutas, vegetais e grãos integrais pode ajudar não apenas a manter um coração saudável, como também a preservar a saúde dos olhos — informa a instituição.

Isso não surpreende: segundo a AAO, os olhos dependem de pequenas artérias para receber oxigênio e nutrientes, da mesma forma que o coração depende de artérias maiores. “Mantê-las saudáveis ajudará, sem dúvida, a saúde ocular”, afirma.

1) Vitamina A

Os antigos egípcios acreditavam que a cegueira noturna podia ser tratada comendo fígado. Foi na década de 1920 que, a partir dessa crença, uma nova vitamina foi isolada: a vitamina A, revelou o Dr. Ramiro Heredia, especialista em clínica médica do Hospital de Clínicas José de San Martín.

— É uma vitamina lipossolúvel e existe em duas formas: uma provitamina presente nas plantas, metabolizada em sua forma ativa pelos mamíferos (50 a 85% da vitamina se acumula no fígado), e a forma pré-formada, presente em carnes, peixes e laticínios — explicou.

Entre suas propriedades curativas, Heredia destacou sua importância para a visão, pois ajuda em casos de anomalias na córnea e conjuntivite. “A deficiência de vitamina A está associada a distúrbios visuais e oculares, olho seco, cegueira noturna, problemas no desenvolvimento ósseo, além de questões de pele e cabelo”, enumerou.

Alimentos ricos em vitamina A:

Cenouras;

Batata-doce e abóboras;

Frutas amarelas e alaranjadas;

Verduras de folhas verdes;

Pimentões.

2) Vitamina C

— É uma vitamina hidrossolúvel necessária para o crescimento e desenvolvimento adequados. Também é um dos muitos antioxidantes que bloqueiam parte dos danos causados pelos radicais livres — moléculas que se acumulam nas células e danificam estruturas como DNA, lipídios e proteínas — informa a Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos.

A Escola de Medicina de Harvard ressalta que a vitamina C pode proteger contra a formação de catarata nos olhos e contribuir na geração de neurotransmissores como a serotonina e a norepinefrina.

O estudo “Comer alimentos ricos em vitamina C reduz o risco de progressão da catarata em um terço” (2016) acompanhou a dieta e a progressão de cataratas em 324 pares de irmãs gêmeas durante dez anos. No fim, os pesquisadores descobriram que uma dieta rica em vitamina C reduzia o risco de progressão das cataratas em um terço. “Embora não possamos evitar completamente o desenvolvimento das cataratas, podemos retardar sua aparição e evitar que piorem significativamente com uma dieta rica em vitamina C”, concluíram.

Alimentos ricos em vitamina C (segundo a nutricionista Valentina Martínez):

Frutas cítricas;

Sucos de laranja e toranja;

Batatas;

Tomates;

Morangos;

Espinafre;

Couve-de-bruxelas.

— É importante observar as quantidades para não exceder o consumo. Por exemplo, se você comer mais de 200 gramas de fruta por dia ou cerca de dois kiwis, já cobre as necessidades básicas diárias de vitamina C — acrescenta Martínez.

3) Vitamina E

Heredia explicou que a vitamina E é lipossolúvel e protege as membranas celulares da oxidação e destruição.

— Foi a quinta vitamina descoberta, e seu nome, tocoferol, vem do grego toc , que significa criança. E phero, que significa trazer, já que cumpre funções essenciais no desenvolvimento normal do feto e das crianças — afirmou.

— Sabe-se que ela tem um papel na prevenção da trombose, e continuam sendo estudadas as relações entre altos níveis de vitamina E e alterações na função imunológica, Alzheimer e catarata — complementou.

O metanálise “Vitamina E e risco de cataratas relacionadas à idade” demonstrou que a ingestão da vitamina na dieta ou como suplemento, e altos níveis séricos de tocoferol, podem estar significativamente associados à redução do risco de desenvolver catarata.

Alimentos ricos em vitamina E (segundo o nutricionista Matías Marchetti):

Azeite de oliva ou óleos vegetais;

Oleaginosas (nozes, amêndoas etc.);

Sementes;

Cereais integrais;

Verduras de folhas verdes.

