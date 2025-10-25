S�b, 25 de Outubro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsábado25/10/2025
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
COP-30

Às vésperas da COP-30, PF faz operação para combater extração ilegal de ouro na Amazônia

Também foram apreendidos aparelhos celulares dos suspeitos e frascos contendo mercúrio, substância tóxica usada no processamento do minério

Reportar Erro
PF faz operação para combater extração ilegal de ouro na AmazôniaPF faz operação para combater extração ilegal de ouro na Amazônia - Foto: MPF/Divulgação

Às vésperas da COP-30, que será realizada em novembro em Belém, a Polícia Federal deflagrou uma operação para reprimir a extração ilegal de ouro e outros crimes ambientais no rio Madeira, em Rondônia, que é um dos principais afluentes do rio Amazonas.

"Durante as diligências foram identificadas dragas e balsas de médio e grande porte empregadas na extração, evidenciando atividade estruturada e com capacidade de extração em larga escala, distinta de práticas artesanais. Em razão da impossibilidade de remoção desses equipamentos, 49 embarcações e motores utilizados na atividade ilícita foram inutilizados no local", afirmou a PF em comunicado à imprensa. A ação foi batizada de Operação Hefesto II.

Também foram apreendidos aparelhos celulares dos suspeitos e frascos contendo mercúrio, substância tóxica usada no processamento do minério. A ação foi feita em conjunto com o Ibama.

Leia também

• Garimpo ilegal impulsiona destruição em terra indígena líder de desmatamento no Brasil

• Ouro fecha em baixa de olho em avanços no front geopolítico e perde 1,8% na semana

• Ouro fecha em alta com ampliação do risco geopolítico

Essa operação faz parte de um conjunto de ações que tem sido realizadas no rio Madeira para o combate ao garimpo ilegal. Com as provas colhidas, agora a PF vai buscar identificar os financiadores do esquema.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter