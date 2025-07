A- A+

CATOLICISMO Às vésperas do sagrado: Recife se prepara para a 329ª Festa do Carmo Dia é repleto de missas importantes, na basílica do centro do Recife

Os fiéis já se preparam para o ponto alto da 329ª Festa do Carmo, que é comemorada nesta quarta-feira (16). Na basílica que leva o nome da santa, no bairro de Santo Antônio, no Centro do Recife, muitos acompanham as missas, de hora em hora, e fazem pedidos diversos à padroeira da capital pernambucana.

Tanto no Claustro do Convento quanto no santuário do templo, as celebrações acontecem de hora em hora. Na missa das 8h desta terça (15), véspera solene, esses dois ambientes foram tomados por gente de todos os lados do estado.

A mensagem central na missa das 8h de hoje, ministrada pelo Frei Everton Ramos, foi o sentido histórico que tem a Festa do Carmo. Segundo ele, até aqui, os fiéis vinham se preparando para o ápice da festa, que deve ser marcada por milagres e agradecimentos de graças alcançadas.

“A Festa do Carmo tem todo um contexto, desde a fundação desta cidade. Junto ao Forte Maurício de Nassau, surge essa devoção trazida por portugueses, pelos frades carmelitas, iniciando toda essa construção, não só material e física, mas espiritual. A igreja toda está celebrando o tema ‘jubilar’. Maria é a grande peregrina da esperança, porque vai em auxílio daqueles que sofrem marginalizados, daqueles que a recorrem e a chamam de mãe. A mensagem da missa, em primeiro lugar, é o sacrifício de Jesus Cristo. A comunhão é o vínculo da eterna aliança que nos fortalece na caminhada, através do sacramento da penitência e da confissão”, comentou o religioso.

Num balanço dos nove dias de festa, até aqui, o reitor da basílica, Frei Cidmário Bezerra, diz que foi um período de bençãos e que quem celebrou com fervor sairá abençoado e com muitas graças alcançadas.

“Estamos em estado de graça, porque foram muitas bençãos derramadas aqui, durante esse tempo. Mas a mensagem que nós queremos deixar para aqueles que nos acompanham é que tragam o coração para se encher da esperança, que é Jesus Cristo. Maria é esse canal da graça que nos comunica Jesus. Ela porta a esperança e essa esperança é aquela que não decepciona, é Jesus”, frisou o líder religioso.

Corações cheio de fé

Morador da Iputinga, na Zona Oeste do Recife, o aposentado Francisco da Costa, de 74 anos, compareceu à festa do Carmo depois de 40 anos. Ao participar da missa no santuário, disse se sentir lavado e renovado. Além da celebração, ele participou da água benta.

“Eu estava afastado, na verdade. Hoje eu estou mais com Deus do que com o outro lado. Estou bem, me sentindo ótimo e pretendo vir mais vezes. Eu vim aqui para agradecer. A gente já pede todos os dias. Eu tenho a absoluta certeza de que Deus está olhando para mim. Saio daqui lavado, vestido de Deus”, declarou.

Para a pedagoga Flaviane Moura, de 45 anos, estar na Festa do Carmo é como uma regra de fé. Ela saiu do bairro do Sancho, também na Zona Oeste, e esteve em vários dos 10 dias de preparo para as comemorações. Moura fez ainda a imposição do escapulário.

“Sou muito devota de Nossa Senhora do Carmo. Agradeço muito a ela pelas inúmeras bençãos que já recebi. Essa devoção nos leva a ser, cada dia mais, seguidores de Cristo e obedecermos a palavra do Senhor. O escapulário representa proteção, a presença de Nossa Senhora do Carmo e o nosso compromisso de seguir a Cristo, os ensinamentos da igreja e honrar Nossa Senhora com a nossa vida”, declarou ela.

Programação

Terça-feira (15), Vésperas Solenes

Missas na Basílica: 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, 12h, 13h, 14h e 15h

Missas no Claustro do Convento: 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30, 15h30 e 16h30

15h – Santa Missa votiva a Nossa Senhora do Carmo

Presidência da Celebração: Pe Sidiny Figueredo de Melo – Pároco da Paróquia de São Francisco de Assis, Cortes-PE

17h – Liturgia de coroação da imagem de Nossa Senhora do Carmo.

18h - Vésperas Solenes em honra à Santíssima Virgem Maria do Monte Carmelo

Presidência: Dom Antônio Muniz Fernandes, O.Carm. – Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Maceió-AL.

Tema: Mãe do Carmelo, portadora da Esperança e Salvação que é Cristo.

Reflexão: Ir. Marinalda Ferreira Augusto, MC – Congregação das Missionárias Carmelitas de Jesus.

Convidados: Religiosos e Religiosas Carmelitas, Ordens Terceiras do Carmo, Fraternidades do Escapulário e Consagrados ao Escapulário do Carmo.

20h – Show Cultural – Pátio do Carmo (Padre Neto Feitosa)



Quarta-feira (16), Solenidade de Nossa Senhora do Carmo: padroeira do Recife e de Pernambuco

Missas na Basílica: 4h, 5h, 6h, 7h, 8h, 10h, 12h, 13h, 14h e 15h

Missas no Claustro do Convento: MISSAS NO CLAUSTRO DO CONVENTO: 5h30, 6h30, 7h30, 8h30, 9h30, 10h30, 11h30, 12h30, 13h30, 14h30 e 15h30

Missas na Igreja da Ordem Terceira do Carmo: 8h, 10h e 12h

8h – Missa Festiva na Basílica, cantada por diversos coros do Recife.

Presidência: Dom Antônio Muniz Fernandes, O. Carm. – Arcebispo Emérito da Arquidiocese de Maceió-AL.

10h – Missa Solene na Basílica, cantada pelo Coral do Carmo do Recife

Presidência: Dom Josivaldo José Bezerra – Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Tema: Mãe do Carmelo, portadora da Esperança e Salvação que é Cristo.

16h30 - Missa Solene Campal seguida da Procissão Luminosa

Presidência: Dom Paulo Jackson Nóbrega de Sousa, Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de Olinda e Recife.

Tema: Mãe do Carmelo, portadora da Esperança e Salvação que é Cristo.

19h – Show Cultural – Pátio do Carmo (Padre Damião Silva)

Como fica o trânsito na área?

De acordo com a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), o corredor principal da Avenida Dantas Barreto encontra-se bloqueado, devido à realização do evento. A via local da avenida está com tráfego aberto, com as vagas de estacionamentos mantidas em toda extensão dela.

Os condutores que seguem pela Rua do Imperador não poderão convergir à direita na Avenida Nossa Senhora do Carmo, durante o período da festa. Na quarta-feira (16), às 16h30, os fiéis sairão em procissão pelas seguintes vias: Avenida Nossa Senhora do Carmo, Avenida Martins de Barros, Palácio do Campo das Princesas, Rua do Sol, Avenida Guararapes e Avenida Dantas Barreto.

A CTTU alerta que é essencial que os condutores observem a sinalização de proibição de estacionamento. A orientação é para que os condutores usem transportes coletivos, aplicativos ou táxis. Em caso de dúvidas, os cidadãos podem acionar os agentes de trânsito no local, ou a própria CTTU, pelo teleatendimento, que é 24h no número 0800.081.1078.

