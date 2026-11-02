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ACIDENTE

Duas pessoas morrem em queda de asa-delta no Rio de Janeiro

Vítimas foram socorridas pelos bombeiros, mas não resistiram

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Acidente aconteceu na praia de São Conrado, Zona Sul do Rio de JaneiroAcidente aconteceu na praia de São Conrado, Zona Sul do Rio de Janeiro - Foto: Canva/Divulgação

Duas pessoas morreram nesta segunda-feira (2), depois que uma asa-delta caiu na praia de São Conrado, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. 

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para o socorro das vítimas, mas não deu detalhes de como ocorreu o acidente.

Os dois foram levados para o Hospital Municipal Miguel Couto, em estado grave com parada cardiorrespiratória. Um deles chegou a ser transportado com a ajuda de um helicóptero.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, no entanto, apesar de todos os esforços da equipe médica, as vítimas não resistiram. A identificação delas não foi divulgada.

 

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A praia de São Conrado funciona como uma pista de pouso para as asas-deltas que partem do alto da Pedra Bonita.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado para o socorro das vítimas, mas não deu detalhes de como ocorreu o acidente.

Os dois foram levados para o Hospital Municipal Miguel Couto, em estado grave com parada cardiorrespiratória. Um deles chegou a ser transportado com a ajuda de um helicóptero.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, no entanto, apesar de todos os esforços da equipe médica, as vítimas não resistiram. A identificação delas não foi divulgada.

A praia de São Conrado funciona como uma pista de pouso para as asas-deltas que partem do alto da Pedra Bonita.

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