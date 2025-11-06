Qui, 06 de Novembro

ACIDENTE AÉREO

Asa pegou fogo e motor se desprendeu antes do avião de carga cair nos EUA

Ao menos 12 pessoas morreram, entre elas uma criança, e outras 15 ficaram feridas

Filmagem do local da queda de avião de carga no Estados Unidos mostra uma grande quantidade de destroçoFilmagem do local da queda de avião de carga no Estados Unidos mostra uma grande quantidade de destroço - Foto: Cortesia da conta X @LEVIDEAN98 / AFP

O Conselho Nacional de Segurança no Transporte (NTSB) dos Estados Unidos deu os primeiros detalhes da investigação sobre acidente envolvendo o avião de carga que caiu logo após a decolagem em Louisville, Kentucky, nesta terça, 4. Segundo o órgão, a asa esquerda da aeronave pegou fogo e um motor se desprendeu pouco antes do avião atingir o solo e hangares próximos à pista.

Ao menos 12 pessoas morreram, entre elas uma criança; outras 15 ficaram feridas. O avião, que tinha como destino Honolulu, no Havaí, estava abastecido com 38 mil galões de combustível, e um dos prédios atingidos no solo era uma instalação de reciclagem de petróleo. O incêndio rapidamente consumiu a aeronave.

Os legistas afirmam que o estado de alguns dos corpos poderia dificultar a confirmação das identidades. Centenas de bombeiros também trabalham no local do incidente.

"Não sei quantas vítimas estamos realmente procurando, esse é um dos problemas", disse Mark Little, chefe do Corpo de Bombeiros de Okolona. "E a área de destroços é muito grande."

A investigação do NTSB para determinar o que causou o incêndio e por que o motor se desprendeu pode levar mais de um ano.

Na tarde de quarta, 5, os investigadores recuperaram a caixa-preta da aeronave. Os dados extraídos do gravador de voz da cabine e do gravador de dados de voo podem oferecer mais informações sobre o que aconteceu durante e antes da queda. (Com informações de agências internacionais)
 

