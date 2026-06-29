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Aviação Asas para todos: estudantes de 20 escolas do Recife participam de programa de iniciação da Anac Primeira edição do programa no Recife superou as expectativas de inscrições e certificará 230 alunos na próxima quinta-feira (2)

Até a próxima quinta-feira (2), 230 alunos do 3º ano do ensino médio de cerca de 20 escolas públicas e privadas do Recife participam gratuitamente do programa Asas para Todos, da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) em parceria com a Uninassau, no Campus Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Com atividades presenciais que tiveram início nesta segunda-feira (29), das 14h às 18h, o curso de Introdução à Aviação Civil e Carreiras Aeronáuticas apresenta uma visão geral da aviação civil brasileira e as oportunidades de carreira.

Entre os temas abordados estão manutenção aeronáutica, operações aeroportuárias, investigação de acidentes, futuro da aviação com drones e eVTOLS, além de biocombustíveis para aviação.

Prática

Dentro das atividades do programa Asas para Todos haverá uma visita técnica ao Aeroporto Internacional do Recife, onde os alunos conhecerão de perto as operações em um ambiente aeroportuário.

Segundo a Assessoria de Comunicação (Ascom) da Anac, o principal objetivo da iniciativa é difundir as possibilidades da aviação e incentivar a entrada dos jovens nesse mercado de trabalho. "Muitas vezes não se têm conhecimento das alternativas e as pessoas se limitam apenas a ser piloto ou comissário de bordo, mas existem diversas áreas", frisou.

Incentivo

Nesta terça-feira (30), após a avaliação do fim do 1º bloco, as melhores notas participarão do sorteio de 20 bolsas com 70% de desconto no curso de Bacharelado em Ciências Aeronáuticas na Uninassau.

Outras 15 vagas serão para o Curso Básico AVSEC pela Universidade Security SATA (Unisata), com turma prevista para julho; mais 15 vagas para o Curso de Inspeção de Segurança AVSEC, também pela Unisata, continuidade da formação básica, com turma prevista para agosto.



Também serão disponibilizadas 6 vagas de bolsas integrais oferecidas pela Aero Tech para os cursos Piloto Privado (teórico), Piloto Comercial (teórico) e Comissário de Voo, sendo duas vagas para cada modalidade.

Além disso, durante todo o curso, a Uninassau também oferecerá 30% de desconto para mulheres nos MBAs em Gestão de Segurança e Gestão da Aviação.

Ponto alto

O ponto alto do curso será o voo da descoberta, que acontece na quarta-feira (1º). Na ocasião, cerca de 10 alunos, que serão sorteados, participarão de um passeio aéreo com rota local. A atividade contará com apoio da Azul Linhas Aéreas e do Aeroclube de Pernambuco.

De acordo com a Anac, a chegada do programa ao Recife ocorre em um momento de expansão do mercado aéreo no Nordeste, impulsionado pelo turismo e pela maior conectividade regional. Esse cenário, conforme a agência, amplia a demanda por profissionais qualificados e reforça a importância da iniciativa para jovens da região.

"Os estudantes estão muito engajados. As inscrições, inclusive, superaram as nossas expectativas para uma primeira edição. Estávamos esperando algo entre 150 e 180 inscritos", celebrou a Ascom da Anac.

O programa Asas para Todos tem como foco a inclusão e a diversidade, incentivando a participação de jovens de baixa renda, mulheres e pessoas negras. Já beneficiou mais de 1.000 estudantes em cidades como Brasília (DF), Rio de Janeiro (RJ) e São Paulo (SP), e agora amplia a atuação no Nordeste.

O encerramento acontecerá na quinta-feira (2), no Campus da Uninassau, com a entrega dos certificados aos participantes. Contará com a presença do diretor da Anac, Antônio Mathias Moreira, além de autoridades locais e nacionais.

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