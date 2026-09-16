A- A+

Região Metropolitana do Recife Asfalto de ponte cede em trecho pedagiado no Cabo de Santo Agostinho e forma cratera Imagens do local mostram que os dois sentidos da pista foram afetados, impedindo a circulação de veículos na área

O asfalto de uma ponte cedeu e formou uma cratera em um trecho pedagiado do Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

A estrutura cedeu na noite da terça-feira (15), na VPE-34, que dá acesso ao Estaleiro Atlântico Sul, do Porto de Suape.

Cratera se forma após asfalto de ponte ceder no Cabo de Santo Agostinho | Foto: TV Globo/Reprodução

Imagens do local mostram que os dois sentidos da pista foram afetados, impedindo a circulação de veículos na área. Apenas pedestres conseguem passar.

Profissionais da concessionária responsável pela via realizaram o bloqueio do trecho da ponte, que passa por cima de uma área de manguezal e de rio.

Cratera se forma após asfalto de ponte ceder no Cabo de Santo Agostinho | Foto: TV Globo/Reprodução

A reportagem entrou em contato com a administradora da área e também com o Porto de Suape para obter outras informações sobre o ocorrido.



Em nota, o Porto de Suape informou que, na noite da terça-feira, foi identificado o rompimento de um trecho da via VPE-34, com danos ao pavimento e interrupção da circulação.



"As causas da ocorrência estão sendo investigadas pela equipe técnica da Concessionária Rota do Atlântico, responsável pelo trecho. O Complexo de Suape e a concessionária acionaram imediatamente as equipes responsáveis e adotaram as medidas emergenciais necessárias", destacou.



Ainda de acordo com o Porto, a área afetada foi isolada e sinalizada, com controle dos acessos e reforço da segurança viária. Equipes de engenharia, manutenção e operação foram mobilizadas para realizar inspeções, levantamentos técnicos e monitoramento do local.



"Máquinas, equipamentos e materiais necessários às intervenções estão sendo mobilizados. As equipes seguem atuando de forma conjunta e prioritária no planejamento e na execução dos serviços para restabelecer a circulação dos veículos com segurança e no menor prazo possível. O fluxo de pedestres está sendo controlado no local. A Concessionária orienta os usuários a não acessarem o trecho bloqueado. Rotas alternativas estão sendo avaliadas e a CRA divulgará novas informações após o avanço das apurações sobre a ocorrência", ressalta o comunicado.

Veja também