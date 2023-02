Assad pede ajuda à ONU após terremoto na Síria

A- A+

O presidente sírio, Bashar al-Assad, fez nesta segunda-feira (13) um chamado por ajuda internacional para reconstruir as regiões de seu país destruídas por um terremoto no último dia 6, durante um encontro com o coordenador do resgate de emergência da ONU.

A Síria está isolada no cenário diplomático internacional desde o começo da guerra desencadeada pela repressão violenta a uma revolta popular contra o poder em 2011. Esse isolamento dificulta os esforços internacionais para levar ajuda às vítimas do terremoto.

O presidente Assad "destacou a importância dos esforços internacionais para ajudar na reconstrução da infraestrutura na Síria", ressalta um comunicado da presidência síria.

Martin Griffiths, subsecretário-geral da ONU para assuntos humanitários, também se reuniu em Damasco com o chefe da diplomacia síria, Fayçal Moqdad. Antes, ele viajou para Aleppo, cidade do norte da Síria sob controle do governo, onde o terremoto deixou mais de 200 mil pessoas desabrigadas, segundo a Organização Mundial de Saúde.

O terremoto deixou mais de 35 mil mortos nos dois países, dos quais mais de 3.500 na Síria, onde 5,3 milhões de pessoas, segundo a ONU, podem ficar desabrigadas.

Veja também

Crise Yanomami Grupo yanomami vive às margens da BR-174 em Boa Vista