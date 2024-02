Assaltante dá "voadora" em homem para roubar celular em Caruaru

A- A+

O flagrante de um assalto em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, mostra o momento em que o criminoso dá uma "voadora" em um homem para roubar um celular.

O crime aconteceu na rua Rodolfo Garcia, em 19 de fevereiro, e as imagens registradas por câmera de segurança foram compartilhadas na terça-feira (27).

No vídeo, é possível ver quando o assaltante se aproxima da vítima pelas costas e, após tomar impulso, atinge em cheio o homem, que veste um colete laranja e aparece mexendo no celular na calçada da rua. Ele conseguiu tomar o celular. Vítima e assaltante caem e saem do local em direções opostas.

Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou, por meio do 4º Batalhão, que não registrou a ocorrência.

"O policiamento no local é feito através de rondas e abordagens com efetivo lançado no terreno através de viaturas que cobrem o referido bairro, além da Operação Pernambuco Seguro, contando ainda com o recobrimento do efetivo do 1º BIEsp e do RPMon", disse a Polícia Militar.

