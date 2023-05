A- A+

Recife Assaltante é agredido por populares após roubar estudantes no bairro de Campo Grande, no Recife Caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (26), na rua São Félix, próximo à Igreja de Nossa Senhora do Bom Parto

Um assaltante foi agredido por populares após tentar roubar estudantes de uma escola no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife.



O caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (26), na rua São Félix, próximo à Igreja de Nossa Senhora do Bom Parto. Imagens do momento da agressão circulam nas redes sociais.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, devido aos ferimentos, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer o homem.

O suspeito, que não teve o nome e idade divulgados, foi encaminhado para o Hospital da Restauração, na área central do Recife.



A PM informou que as vítimas compareceram na Central de Plantões da Capital para testemunhar contra o homem.

Veja também

Guerra na Ucrânia Chanceler russo diz a enviado chinês que vê "sérios obstáculos" à paz na Ucrânia