ZONA SUL Assaltante invade estacionamento de empresarial no Recife e rouba relógio de luxo e celular Chave de carro da vítima também foi levada na ação criminosa

Vídeo registrado por uma câmera de segurança mostra parte de um assalto que aconteceu na última sexta-feira (26), no estacionamento de um empresarial no bairro do Pina, na Zona Sul do Recife.

As imagens mostram quando um homem não identificado entra no local vestindo uma camisa preta, calça jeans e boné. Alguns segundos depois, ele sai correndo e deixa o prédio.

A Folha de Pernambuco conversou com uma colega de trabalho da vítima da ação criminosa, que não quis se identificar. Ela disse que o criminoso, usando uma arma para ameaçar, subtraiu um relógio de luxo da marca Rolex, celular e chave do carro.

Segundo ela, o acesso para o estacionamento não exige credencial.

"Qualquer pessoa entra e sai livremente. A pessoa entrou, subiu até o G3, que é onde fica estacionado o carro dele [da vítima]. Ele esperou estacionar o carro, vem e já aborda ele com a arma e pega o relógio, o celular e chave do carro, para ele não ter como sair. E aí vai embora livremente, passa correndo por baixo, ninguém prestou atenção", contou a mulher.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Boa Viagem, também na Zona Sul do Recife. A mulher também se queixa da recorrente falta de segurança na região.

"A polícia está tentando identificar, toda semana está tendo assaltos desse tipo. É impressionante a audácia, de ir dentro do empresarial. Estamos esperando providências do condomínio", completou.

Em nota enviada à Folha de Pernambuco, a Polícia Militar informou que uma equipe do 19º BPM foi acionada para a ocorrência.

"Ao chegar ao local, o suspeito havia fugido. Rondas foram realizadas, mas o envolvido não foi localizado", explica o comunicado.

A reportagem também entrou em contato com a Polícia Civil para saber mais detalhes sobre as investigações do caso e aguarda retornos, assim como do empresarial onde aconteceu o assalto.

