A- A+

Uma abordagem "educada" de um assaltante a uma loja de perfumes no Shopping Boa Vista, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, chamou a atenção nesse fim de semana nas redes sociais. O crime aconteceu no último sábado (13), por volta das 18h, e o homem, de 40 anos, terminou preso um dia depois, no domingo (14).

As imagens do vídeo que circulou ajudaram a identificar o suspeito, que foi localizado e preso em uma residência de Brasília Teimosa, na Zona Sul da capital pernambucana.

O ladrão chega a pedir desculpas à vendedora da perfumaria durante a abordagem. Ele diz ser "profissional na área" e que não quer levar nada da empregada, apenas dinheiro e itens da loja.

"Da mesma forma que vocês tratam os clientes de vocês bem, meu objetivo aqui também é esse: é tratar bem as pessoas. A minha função aqui não é fazer mal a ninguém. Eu não sei se você já entendeu, tá certo? A senhora vai ficar bem calminha, devargazinho, sem reagir. Se você reagir, vai ser difícil pra você", avisa o ladrão.

Assista ao vídeo do assalto:

Assaltante pede desculpas a vendedora ao roubar loja em shopping no Recife e diz ser "profissional" - https://t.co/CxnxIUwoYD pic.twitter.com/MdxeYsUc5s — Folha de Pernambuco (@folhape) January 15, 2024

Em seguida, ele manda a vendedora colocar os itens em uma sacola que ele carrega. "Só o que é da empresa, nada seu. Bote na sacola o perfume, por gentileza. Bem devagarzinho. Fique nervosa não que eu sou profissional na área. Tá bom? Mal nenhum eu vou fazer a você, certo?", completa o assaltante, dizendo à vendedora para ela colocar na sacola todo o dinheiro do caixa da loja.

O ladrão então pede desculpas a vendedora. Ele diz que essa é a função dele. "Me desculpe, mas essa é a minha função aqui. Eu não quero aqui fazer nenhum mal a você, certo? Tá bom? Fique tranquila", diz o criminoso.

A sequência do vídeo mostra que o assaltante manda a mulher entrar por uma porta ao lado do caixa da loja e subir uma "escadinha". A vendedora obedece e sai detrás do caixa para esse local indicado. "Sem nenhuma reação, devagarzinho. Sem olhar pra mim, sem olhar pra trás. Muito obrigado pelo atendimento", fala o assaltante.

O criminoso então vai até a porta que ordenou a vendedora e avisa a ela que vai pegar mais dois perfumes das prateleiras da loja. Ele então leva os itens e deixa o estabelecimento pela porta da frente, com o dinheiro levado do caixa e os perfumes em uma sacola.

A Polícia Civil afirmou que, no momento da prisão, o ladrão não estava com os objetos furtados. "Um inquérito para maiores esclarecimentos sobre o caso. O caso segue com a Delegacia da Boa Vista", afirmou a corporação. A polícia também disse que relatos repassados indicam que o homem teria confessado o roubo.

A Folha de Pernambuco entrou em contato com o Shopping Boa Vista, onde fica a loja de perfumes, mas, até a publicação deste texto não recebeu retorno do mall.



Veja também

CARNAVAL Frevando os Corações, evento que reúne arte, cultura e empreendedorismo, confirma edição 2024