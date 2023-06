A- A+

POLÍCIA Assaltante que brigou com motorista afirmou que não queria roubar renda de ônibus, diz delegado Profissional havia circulado a noite inteira quando o homem entrou no coletivo

Preso na quinta-feira (1º), o assaltante que entrou em luta corporal com uma motorista de ônibus em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife (RMR), no dia 26 de maio, disse à polícia que não pretendia roubar a renda do coletivo. Foi o que afirmou o delegado seccional de São Lourenço da Mata, também na RMR, Paulo Gondim, em coletiva nesta sexta-feira (2).

O delegado afirmou, ainda, que a motorista, que trabalhava na linha 405 - Tiúma/Camaragibe, já havia circulado a noite inteira quando foi abordada pelo criminoso.

"A motorista falou que ele havia subido no ônibus perguntando o valor da passagem e foi logo em ato contínuo 'bora, bora, bora, eu quero a renda do ônibus'. Ela havia rodado a noite toda e, num ato heroico, que não recomendamos, ela entrou em luta corporal com ele, impedindo que subtraísse a renda do coletivo", explicou Gondim.

A polícia pediu a prisão preventiva do homem na quarta-feira (31), a qual o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) foi favorável.

Policiais foram até Tabatinga, em Camaragibe, na quinta-feira, mas foram informados que ele havia fugido para Feira Nova, no Agreste de Pernambuco. Segundo Paulo Gondim, a prisão foi por volta do meio-dia.

Motorista cita impulso

Em fala à polícia, a motorista afirmou que a sua reação - ato não recomendado em ocorrências de assalto - foi um "ato de impulso". "Ela não percebeu que ele estaria armado, colocou sua vida em risco. Ela teve o celular subtraído, mas foi recuperado", disse. O assaltante não conseguiu levar a renda do ônibus.

"Ele disse que tinha acabado de sair de um show, estava bastante embriagado. Colocou a mão no bolso perguntando o valor da passagem. Segundo ele, a motorista começou a gritar por socorro pensando que ia ser assalto - acho que é mentira dele", completou Paulo Gondim, que acrescentou: "Ele foi logo pegando o celular dela, ele negou que queria subtrair a quantia do coletivo, mas confessou que pegou o celular".

O delegado disse, também, que o homem foi preso em 2020, quando tinha 19 anos, por tráfico de drogas.

