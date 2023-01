A- A+

Polícia Assaltantes de alianças e cordões de ouro na Zona Norte do Recife têm prisão preventiva decretada Os suspeitos já haviam sido autuados e presos por um dos roubos, no início do mês

Policiais civis cumpriram mandados de prisão preventiva contra dois homens investigados por ao menos cinco roubos qualificados de alianças, cordões de ouro e outras joias. Os crimes ocorreram nas últimas semanas nos bairros de Encruzilhada, Aflitos, Rosarinho, Graças e Jaqueira, na Zona Norte do Recife.

As prisões foram apresentadas em coletiva de imprensa, nesta quarta-feira (25). Os suspeitos já haviam sido autuados e presos por um dos crimes, no início do mês. Um deles inclusive foi preso em flagrante, no último sábado (21), após roubar uma joia na área central do Recife, e está no Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel), em Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife.

O outro homem estava no bairro de Água Fria, na Zona Norte da capital pernambucana, nessa terça-feira (24), quando o mandado foi cumprido - segundo a polícia, ele "confessou parte das acusações".

A Polícia Civil destaca que os suspeitos costumavam se aproximar de moto das vítimas e usavam "violência e grave ameaça" para roubar os pertences. Imagens divulgadas pela corporação mostram o momento dos crimes.

De acordo com o delegado Breno Varejão, titular da Delegacia Seccional do Espinheiro, o andamento das investigações dos roubos a pedestres na Zona Norte do Recife resultou nas prisões preventivas.

"Após uma ação exitosa da Polícia Militar, que conseguiu deter essa dupla dia antes, conseguimos avançar nas investigações e reunir outros elementos comprobatórios, que culminou na decretação da prisão preventiva dos dois", detalhou Varejão, que completou: "O segmento deles vinha sendo bastante voltado para ouro, um deles foi preso na sexta-feira após praticar a subtração de um colar de ouro".

O delegado Breno Varejão explicou anda que a prisão no primeiro momento não pode ser continuada por causa de falta de provas. "Não havia nenhuma vítima identificada, havia aquele indício de crime, porém, não era possível fazer a prisão naquele momento, mas as investigações seguiram", reforçou o delegado.

Ao longo das investigações, a polícia recuperou quatro cordões de ouro, alianças e celulares, além de ter apreendido motocicletas. "No depoimento, o indivíduo que foi preso ontem [terça-feira] e estava solto confessou as ações do dia 10 de janeiro no bairro da Jaqueira e nas Graças. Ele admitiu ter recebido R$ 2 mil em razão dessa empreitada criminosa", acrescentou o delegado.

As investigações sobre os crimes seguem em andamento.

