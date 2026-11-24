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O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, informou nesta terça-feira (24) que um grupo de assaltantes mantém 25 reféns em um supermercado da turística cidade de Cartagena, o que levou à mobilização de uma grande operação policial.

Os criminosos pretendiam assaltar um carro-forte em um shopping center, mas, após um alerta à polícia, refugiaram-se e fizeram cerca de 30 pessoas reféns em um supermercado. Cinco delas já foram libertadas.

"Não lhes restou outra alternativa a não ser se refugiar em um dos estabelecimentos e sequestrar 30 pessoas, das quais cinco já foram libertadas. São mulheres idosas", informou De la Espriella em entrevista coletiva.

Imagens divulgadas por veículos de comunicação e nas redes sociais mostram dezenas de policiais e atiradores de elite posicionados em edifícios nas proximidades, além de homens encapuzados portando armas longas ao lado de reféns ajoelhados dentro do supermercado.

"Meu filho está lá. Estou muito abalado (...) Ele não saiu do trabalho e não atende ao telefone. Acho que tiraram o telefone dele", disse à AFP, por telefone, Jacob Pérez, pai de um dos funcionários do supermercado.

O sequestro ocorre no mesmo dia em que se comemora o décimo aniversário do histórico acordo de paz que desarmou a guerrilha das Farc, em meio à pior onda de violência no país desde então.

Os pousos de aviões no aeroporto da famosa cidade litorânea foram retomados após uma suspensão temporária em razão de operações das forças de segurança pública, informou a autoridade aeronáutica colombiana.

Segundo veículos de comunicação locais, os sequestradores exigem quase US$ 2 milhões (R$ 11,7 milhões), dois carros blindados e livre passagem para seguir em direção a Barranquilla, a 130 km de Cartagena.

O direitista Abelardo de la Espriella defende uma política de mão dura contra os criminosos, com bombardeios letais e operações policiais, mas a violência no país não dá sinais de diminuir nos últimos meses.

Na noite de segunda-feira, uma dissidência da guerrilha das Farc explodiu um carro-bomba na cidade de Villavicencio, deixando 25 feridos e provocando graves danos materiais.

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