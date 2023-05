A- A+

Um comerciante que havia sido levado como refém após ter seu estabelecimento roubado, na cidade de Limoeiro, no Agreste, conseguiu pegar a arma dos assaltantes e atirar contra os suspeitos. Um dos criminosos morreu.

O crime aconteceu nesse sábado (6). De acordo com a Polícia Militar, dois homens anunciaram um assalto a uma loja de pneus, às margens da PE-90, em Limoeiro, e renderam o proprietário do local.

O dono do estabelecimento foi levado como refém em seu próprio veículo, uma caminhonete S-10 de cor prata, que seguiu sentido Carpina, na Mata Norte. Agentes de polícia localizaram o carro e iniciaram o acompanhamento.

De acordo com a PM, no bairro de Santo Antônio, em Carpina, "com o balanço do veículo em fuga, em alta velocidade", o revólver de um dos suspeitos caiu e a vítima conseguiu pegar a arma, atirando contra os suspeitos.



Após o veículo parar, os policiais fizeram uma abordagem e verificaram que a vítima não tinha ferimentos, mas que os dois assaltantes estavam baleados. A ação foi gravada em vídeo que circula nas redes sociais.



Eles foram conduzidos para a Unidade Mista da cidade, onde um deles, que não teve nome e idade divulgados, morreu.

A Polícia Militar informou ainda que outro suspeito ferido foi transferido para o Hospital Otávio de Freitas, no Recife. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Durante a ocorrência, um revólver calibre .38, utilizada pelos criminosos, foi apreendido, além de R$ 594 em espécie e um celular. O carro da vítima também foi recuperado.

