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Recife

Assaltantes tentam roubar arma de vigilante da UFRPE; profissional atira e suspeitos fogem

Caso aconteceu no estacionamento do departamento de Medicina Veterinária, no Campus Dois Irmãos

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Caso aconteceu na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE)Caso aconteceu na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) - Foto: Kleyvson Santos/Arquivo Folha de Pernambuco

Assaltantes tentaram roubar a arma de um vigilante da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), nessa quinta-feira (26).

Segundo a instituição de ensino, o caso aconteceu no estacionamento do Departamento de Medicina Veterinária, no campus Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife.

Diante da tentativa de roubo da arma, o vigilante reagiu e os assaltantes fugiram sem conseguir levar o objeto.

A Polícia Militar informou que o vigilante efetuou disparos contra os suspeitos, que fugiram do local em seguida.

"As equipes realizaram diligências nas imediações com o objetivo de localizar os envolvidos, porém, até o momento, sem êxito", destacou a corporação.

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A UFRPE informou ainda que ninguém ficou ferido na ocorrência. "A Polícia Civil de Pernambuco foi acionada e assumiu as diligências do caso", afirmou a UFRPE.

A instituição de ensino destacou, ainda, que a Polícia Federal (PF) será notificada.

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