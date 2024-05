A- A+

Recife Assalto a BRT no Recife termina com um suspeito morto e outros quatro criminosos feridos Crime ocorreu em um veículo da linha 2450 TI Camaragibe/Conde da Boa Vista

Um assalto a ônibus, no bairro da Madalena, na Zona Oeste do Recife, terminou com um criminoso morto e outros quatro bandidos feridos, na madrugada nesta sexta-feira (10).

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), seis homens anunciaram assalto a um BRT da linha 2450 TI Camaragibe/Conde da Boa Vista, que seguia no sentido subúrbio.

O caso aconteceu por volta de 0h50, nas proximidades da Estação Benfica. A Polícia Militar (PM) informou que um dos passageiros reagiu e matou um assaltante a facadas.

Um outro suspeito conseguiu fugir com os pertences subtraídos. Um terceiro assaltante pulou do ônibus em movimento, e, de acordo com a PM, sofreu traumatismo craniano.

Os outros três criminosos também tentaram fugir pela janela de emergência do ônibus, mas, segundo informou a Polícia Militar, foram alcançados e espancados por populares.

Os quatro assaltantes feridos, com idades entre 22 e 35 anos, foram autuados em flagrante e socorridos para o Hospital da Restauração, no bairro do Derby, na área central do Recife.

A PM disse que o homem que reagiu ao assalto deixou o local antes da chegada do policiamento.



O caso foi registrado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

