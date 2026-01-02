A- A+

ASSALTO À USP Assalto a laboratório da USP: saiba o que foi roubado pelos criminosos Nenhum dos suspeitos foi preso até o momento, segundo a Secretaria da Segurança Pública, a Polícia Civil investiga o crime e as diligências estão em andamento para identificar e localizar os envolvidos

Um laboratório da Universidade de São Paulo (USP), na zona oeste de São Paulo, foi assaltado durante a virada do ano. Os suspeitos renderam seguranças e levaram pertences dos funcionários e também objetos do laboratório.

O caso aconteceu no Instituto de Energia e Ambiente. Em entrevista ao G1, o vice-reitor da entidade, professor Ildo Sauer, disse que os criminosos teriam roubado computadores com HDs contendo informações e programas computacionais desenvolvidos no instituto.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Estado informou que os ladrões roubaram oito bobinas de fio de cobre e 80 metros de cabos plásticos, além dos celulares dos vigias, que foram rendidos na ação criminosa. A pasta não cita os computadores. A reportagem busca contato com a Universidade de São Paulo e aguarda retorno.

Nenhum dos suspeitos foi preso até o momento, segundo a Secretaria da Segurança Pública, a Polícia Civil investiga o crime e as diligências estão em andamento para identificar e localizar os envolvidos.

Como o crime aconteceu?

Os assaltantes entraram no Instituto de Energia e Ambiente da USP às 23h57. O prédio fica na Cidade Universitária, no Butantã. Eles saíram poucos minutos depois, à meia-noite do dia 1.º.

Dois vigilantes da universidade relataram à polícia que foram rendidos por dois criminosos armados. Enquanto eles eram mantidos reféns, outros dois assaltantes entraram no laboratório em uma van.

Em nota, a Universidade de São Paulo afirmou que o instituto está colaborando com a polícia, que está apurando o caso, inclusive com o fornecimento das imagens do circuito de câmeras

Até a tarde desta sexta-feira, 2, nenhum dos assaltantes foi identificado, segundo a polícia. O grupo segue foragido. O caso foi registrado como roubo a estabelecimento de ensino no 91° DP (Ceasa).



Veja também