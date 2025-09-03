A- A+

PRISÃO Preso mais um suspeito de assaltar casa de ex-sogros de Jair Bolsonaro, em Resende Outras três pessoas já foram capturadas por envolvimento no crime

Policiais civis da 89ª DP (Resende) prenderam, nesta quarta-feira (3), mais um suspeito de envolvimento no assalto na casa dos ex-sogros do ex-presidente Jair Bolsonaro.



O acusado foi localizado no bairro Cabral, em Resende, no Sul Fluminense. Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir, mas foi capturado em um imóvel próximo.

De acordo com os agentes da 89ª DP, o paradeiro do suspeito foi determinado após trabalho de inteligência. Ao avistar a viatura, o homem saiu correndo, invadindo uma residência, trancando o portão e pulando uma das janelas.

Durante a fuga, ele se feriu, sendo socorrido para uma unidade de saúde, onde está preso sob custódia. Os policiais civis também apreenderam uma carga de drogas e munição.

Na última sexta, outros três envolvidos já haviam sido capturados. Vitor Hugo Henrique da Silva, Marcelo Corrêa Tobias e Eliane da Silva, conhecida como Lili, foram localizados no bairro Paraíso, também em Resende. Na ocasião, foram arrecadados um revólver, munição, simulacro de pistola, toucas ninjas, celulares e trajes usados na empreitada criminosa. Os agentes ainda recuperaram bens subtraídos, que foram reconhecidos pelas vítimas.

Vitor Hugo e Marcelo teriam tido participação direta no assalto. Já Lili, segundo a Polícia Civil, tentou enganar os agentes que faziam buscas na casa onde o trio estava escondido se deitando na cama e fingindo passar mal, enquanto escondia sob o corpo o revólver usado no crime.

A investigação segue para localizar e capturar todos os envolvidos no crime.

