Assaltos a motoristas: Waze exibe alerta em áreas com risco de roubos; saiba como ativar
Um ícone lançado em 2025 alerta locais onde usuários relataram problemas de segurança
Uma ferramenta do aplicativo de navegação Waze que exibe no mapa um alerta e indica locais com risco de assalto a motoristas tem gerado repercussão nas redes. O recurso funciona a partir de relatos feitos pelos próprios usuários da plataforma.
Após o reporte, a plataforma adiciona um ícone que sinaliza quando houve registro recente de roubo ou atividade suspeita em determinada área.
A ferramenta funciona de forma colaborativa. Quando um motorista identifica um incidente, pode registrá-lo dentro do aplicativo usando a ferramenta de reporte. A partir desse aviso, o sistema passa a mostrar o ícone para outros usuários que trafegam nas proximidades.
Leia também
• App para denúncias de estudantes em situação de violência desenvolvido em ETE é destaque nacional
• Apesar de impasse, relator mantém piso de R$ 8,50 para entregas em projeto sobre trabalhador de app
O aviso permanece visível por um período limitado, geralmente entre 15 e 30 minutos, e pode desaparecer caso não haja novas confirmações do alerta por outros motoristas que utilizam o aplicativo na região.
Como ativar a ferramenta no Waze:
- Abra o Waze.
- Toque nos três traços no canto superior esquerdo.
- Toque na engrenagem (Configurações).
- Vá até a opção Alertas e avisos (ou palavra semelhante, a depender da versão).
- Verifique se as opções de Perigos e Insegurança estão ativas para serem mostradas no mapa.
A funcionalidade não depende de dados oficiais de segurança pública e utiliza exclusivamente informações enviadas pela comunidade de usuários do aplicativo. A liberação do recurso ocorre de forma gradual e pode não estar disponível para todos os usuários ou regiões ao mesmo tempo.