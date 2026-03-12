Qui, 12 de Março

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta12/03/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
RECURSO

Assaltos a motoristas: Waze exibe alerta em áreas com risco de roubos; saiba como ativar

Um ícone lançado em 2025 alerta locais onde usuários relataram problemas de segurança

Reportar Erro
Ferramenta do Waze indica locais considerados inseguros por usuários Ferramenta do Waze indica locais considerados inseguros por usuários  - Foto: @crossverso/Reprodução

Uma ferramenta do aplicativo de navegação Waze que exibe no mapa um alerta e indica locais com risco de assalto a motoristas tem gerado repercussão nas redes. O recurso funciona a partir de relatos feitos pelos próprios usuários da plataforma.

Após o reporte, a plataforma adiciona um ícone que sinaliza quando houve registro recente de roubo ou atividade suspeita em determinada área.

A ferramenta funciona de forma colaborativa. Quando um motorista identifica um incidente, pode registrá-lo dentro do aplicativo usando a ferramenta de reporte. A partir desse aviso, o sistema passa a mostrar o ícone para outros usuários que trafegam nas proximidades.

Leia também

• App para denúncias de estudantes em situação de violência desenvolvido em ETE é destaque nacional

• Apesar de impasse, relator mantém piso de R$ 8,50 para entregas em projeto sobre trabalhador de app

O aviso permanece visível por um período limitado, geralmente entre 15 e 30 minutos, e pode desaparecer caso não haja novas confirmações do alerta por outros motoristas que utilizam o aplicativo na região.

Como ativar a ferramenta no Waze:

A funcionalidade não depende de dados oficiais de segurança pública e utiliza exclusivamente informações enviadas pela comunidade de usuários do aplicativo. A liberação do recurso ocorre de forma gradual e pode não estar disponível para todos os usuários ou regiões ao mesmo tempo.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter