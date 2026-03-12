A- A+

RECURSO Assaltos a motoristas: Waze exibe alerta em áreas com risco de roubos; saiba como ativar Um ícone lançado em 2025 alerta locais onde usuários relataram problemas de segurança

Uma ferramenta do aplicativo de navegação Waze que exibe no mapa um alerta e indica locais com risco de assalto a motoristas tem gerado repercussão nas redes. O recurso funciona a partir de relatos feitos pelos próprios usuários da plataforma.

Após o reporte, a plataforma adiciona um ícone que sinaliza quando houve registro recente de roubo ou atividade suspeita em determinada área.

A ferramenta funciona de forma colaborativa. Quando um motorista identifica um incidente, pode registrá-lo dentro do aplicativo usando a ferramenta de reporte. A partir desse aviso, o sistema passa a mostrar o ícone para outros usuários que trafegam nas proximidades.

O aviso permanece visível por um período limitado, geralmente entre 15 e 30 minutos, e pode desaparecer caso não haja novas confirmações do alerta por outros motoristas que utilizam o aplicativo na região.

Como ativar a ferramenta no Waze:

Abra o Waze.



Toque nos três traços no canto superior esquerdo.



Toque na engrenagem (Configurações).



Vá até a opção Alertas e avisos (ou palavra semelhante, a depender da versão).



Verifique se as opções de Perigos e Insegurança estão ativas para serem mostradas no mapa.

A funcionalidade não depende de dados oficiais de segurança pública e utiliza exclusivamente informações enviadas pela comunidade de usuários do aplicativo. A liberação do recurso ocorre de forma gradual e pode não estar disponível para todos os usuários ou regiões ao mesmo tempo.

