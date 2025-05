Polícia prende suspeito de cerca de 50 assaltos a farmácias na RMR: "Extremamente perigoso"

A- A+

Um homem foi preso suspeito praticar pelo menos 50 assaltos a farmácias no Grande Recife. Em coletiva de imprensa concedida nessa terça-feira (6), a Polícia Civil de Pernambuco classificou o indivíduo como "extremamente perigoso".

O mandado de prisão preventiva foi cumprido no bairro do Alto de Santa Isabel, Zona Norte do Recife, onde o indivíduo residia.

"É uma investigação que estávamos fazendo há muito tempo. Estimamos que ele tenha praticado aproximadamente 50 roubos a farmácias no Recife e Região Metropolitana. Só em nossa área (Zona Norte do Recife), ele praticou em torno de 30 roubos", explicou o delegado Diogo Bem, titular da Delegacia da Casa Amarela.

O suspeito normalmente utilizava uma máscara, camisa de mototaxista e moto clonada durante os assaltos, segundo o delegado. Isso dificultava a sua identificação, apesar das imagens fornecidas por várias farmácias.



Vídeos de câmeras de segurança concedidos pela polícia mostram que a descrição bate com a realidade. Nas imagens, é possível ver o homem render funcionários e confiscar o dinheiro guardado em compartimentos nas farmácias.

"Era um indivíduo extremamente perigoso, que utilizava de bastante violência. Muitas vezes, ele estava armado e, em outras, simulava a posse de arma. Ele já foi preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo", completou.

Confronto com PM

Um desses assaltos, inclusive, recebeu grande repercussão meses atrás. Na ocasião, o suspeito teria rendido os funcionários e clientes de uma farmácia em Casa Forte, Zona Norte do Recife. Uma das pessoas no local era um policial militar, que entrou em luta corporal com o homem.

"Houve luta corporal e, com a ajuda do coautor (do assalto), conseguiu tomar a arma do PM e foi embora. Nesse dia, o coautor foi preso, mas ele não", explicou o delegado.

A operação foi feita pela Delegacia de Casa Amarela da Polícia Civil de Pernambuco. O homem de 28 anos responde a mais de 30 inquéritos policiais.

Veja também