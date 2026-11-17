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Crime Assassinato de jornalista é "sinal de alerta" na Costa Rica, diz RSF País ocupa a 38ª posição no ranking de liberdade de imprensa

O assassinato do jornalista costa-riquenho Camilo Rodríguez, que denunciava vínculos entre narcotraficantes e políticos, é um "sinal de alerta" em meio à deterioração da liberdade de imprensa no país centro-americano, afirmou a organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF) nesta terça-feira (17).

Rodríguez, de 50 anos, foi baleado na segunda-feira enquanto dirigia seu veículo em uma localidade próxima a San José, um crime incomum neste país afetado pela crescente violência do crime organizado.

O homicídio, cujas motivações estão sendo investigadas, "é um sinal de alerta em um país considerado durante décadas uma referência em liberdade de imprensa", afirmou Artur Romeu, diretor da RSF para a América Latina, em comunicado.

A Costa Rica caiu da 8ª para a 38ª posição no ranking de liberdade de imprensa de RSF entre 2022 e 2026, lembrou a organização.

No país, considerado um dos mais estáveis da região, aumentaram os "ataques verbais contra veículos de comunicação críticos", assim como as "restrições ao acesso à informação pública e um clima que favorece a autocensura", acrescentou RSF.

Rodríguez afirmava ter recebido ameaças de morte por denunciar nas redes sociais traficantes, identificando-os por nome e sobrenome, e seus supostos associados em círculos políticos e órgãos de segurança.

Romeu pediu às autoridades que investiguem "prioritariamente" se o assassinato está relacionado às denúncias de Rodríguez e esclareçam quais medidas de proteção ele havia recebido.

Segundo o Ministério Público, o jornalista havia recusado participar de um programa de proteção a testemunhas.

A presidente costa-riquenha, Laura Fernández, classificou o crime como "uma mancha contra a liberdade de expressão".

Em 2025, quando era candidata à Presidência, Fernández apresentou uma denúncia por difamação contra o jornalista depois que ele afirmou, em um vídeo, que a casa dela teria sido construída com dinheiro do narcotráfico.

Fernández e seu antecessor e atual ministro da Presidência, Rodrigo Chaves, mantêm um duro confronto com a imprensa crítica, à qual atribuem interesses políticos.

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