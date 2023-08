A- A+

INVESTIGAÇÃO Assassinato de professora no Rio: polícia identifica terceiro envolvido no crime Vitória Romana Graça, de 26 anos, foi morta na madrugada do dia 11

Investigadores da 35ª DP (Campo Grande) identificaram um homem suspeito de participar da morte da professora Vitória Romana Graça, de 26 anos, cujo corpo foi encontrado carbonizado em uma praça em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio, na última sexta-feira (11).



Edson Alves Viana Junior é irmão de Paula Custódio Vasconcelos, que já está presa pelo crime. A filha dela, uma adolescente de 14 anos, foi apreendida, também suspeita de envolvimento no assassinato.

Edson foi levado nesta quarta-feira para a 35ª DP para ser interrogado. A prisão dele será pedida no Plantão Judiciário.

Início e fim do relacionamento com jovem

De acordo com as investigações, a jovem de 14 anos que foi apreendida pelo crime teve um relacionamento com a vítima. Segundo a adolescente, ela e Vitória se conheceram pelo Instagram e ficaram juntas por quatro meses. Em depoimento à polícia após o crime, a jovem, de 14 anos, disse que o relacionamento chegou ao fim por conta de sua idade.

Já uma testemunha, amigo da professora, contou que o fim da relação se deu por conta de discordâncias financeiras. Segundo o relato, Vitória ajudava a namorada, inclusive com compra de cestas básicas e itens básicos, o que se manteve durante um tempo após o término. Vitória teria dito ao amigo que decidiu se afastar da menina por achar que a mãe dela estava se aproveitando do namoro para se beneficiar financeiramente.

Dia do sequestro

No dia 10 de agosto, por volta das 14h, a professora recebeu a visita de Paula e do irmão dela na Escola municipal Oscar Thompson, em Santíssimo, onde trabalhava. No local, segundo testemunhas, a mulher teria dito à Vitória que a filha não havia aceitado bem o fim do namoro e pediu que as duas conversassem “fora do seu local de trabalho”.

Por volta das 21h, Vitória visitou a própria mãe, num bairro também na Zona Oeste de Rio, que iria ao encontro de Paula. Depois disso, ela não foi mais vista.

Pedido de resgate

Ainda no dia 10, várias transferências bancárias foram feitas pelo telefone de Vitória para o irmão de Paula. Ele ainda não foi encontrado pela polícia.

Na madrugada do dia 11, por volta das 5h, a mãe de Vitória recebeu uma ligação da filha. Ao telefone, e "aos prantos", ela disse que tinha sido sequestrada e não sabia onde estava. Vitória pediu R$ 2 mil para pagar o resgate. A quantia seria entregue por um motoboy, que buscaria o cartão do pai da vítima na casa da família.

Corpo encontrado

Na manhã do dia 11, por volta das 7h15, a polícia foi chamada para uma ocorrência na Praça Damasco, em Senador Camará, na Zona Oeste. No chamado, já foi informado que se trataria de uma vítima carbonizada, até então sem identificação. O corpo foi encontrado pelas equipes por volta das 8h no local.

O laudo do Instituto Médico-Legal (IML) apontou que a professora ainda estava com vida quando teve seu corpo queimado. No exame foi apontado aspiração de fuligem. Ferragens e tecidos encontrados no local do crime levam a polícia a acreditar que a vítima estava numa mala quando os criminosos atearam fogo.

Sem saber da morte da filha, a mãe de Vitória foi à 35ª DP (Campo Grande) registrar o desaparecimento da professora.

Suspeitas presas

No mesmo dia, um vizinho da mãe da vítima auxiliava nas buscas pela professora em Senador Camará quando ouviu que duas moradoras foram expulsas por "sequestrar uma pessoa". As informações foram contadas para agentes que participavam das buscas, quando passavam pelo local, por volta das 15h, em uma viatura. Mãe e filha foram encontradas às margens da Avenida Santa Cruz naquela tarde e levadas para a delegacia.

Lá, as duas prestaram depoimento e se tornaram as principais suspeitas pelos crimes de sequestro e assassinato. Paula — que já tinha um mandado em aberto por roubo qualificado — foi presa, e a filha dela, de 14 anos, apreendida. Dois dias depois, Paula teve a prisão em flagrante convertida em preventiva após audiência de custódia. À polícia, a adolescente disse não ter envolvimento com o crime.

