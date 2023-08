A- A+

ATENTADO Assassinato de Villavicencio: Família suspeita de complô e aponta falhas na segurança no comício Há também a desconfiança de que houve queima de arquivo de um dos suspeitos pelo crime, que morreu em uma troca de tiros com a polícia

Familiares do presidenciável Fernando Villavicencia, assassinado com três tiros na cabeça na quarta-feira (9) após sair de um comício eleitoral em Quito, capital do Equador, têm levantado suspeitas sobre os fatos que circundam a morte do candidato, denunciando um possível complô do governo para matá-lo.

Adicionalmente, além de apontarem supostas falhas na segurança do evento, há também a desconfiança de que houve queima de arquivo na morte de um dos suspeitos pelo crime.

Em uma declaração enérgica à imprensa, a irmã da vítima, Patrícia Villavicencio, responsabilizou o governo pela atual crise de segurança crise que o país enfrenta:

— Ao senhor ministro do Interior, onde está a segurança? — perguntou Patrícia. — Perdemos um líder, o líder do país. Acabaram matando a democracia! Eles acabaram matando o homem que lutou 20 anos por todos vocês. Eles não queriam que o governo expusesse a corrupção.

Ela também apontou como culpado pela crise o ex-presidente Rafael Correa, considerado o principal líder esquerdista do Equador em décadas. A oposição ferrenha a Correa foi o que projetou Villavicencio nacionalmente no país.

Como jornalista, uma de suas investigações revelou um esquema de suborno que expôs Correa e altos funcionários do governo. Por esse caso, Correa foi sentenciado a oito anos de prisão em abril de 2020 e hoje vive como asilado na Bélgica.

— Eles são covardes! Maldito seja este governo, eles não fizeram nada para protegê-lo! É uma conspiração! Corrêa assassino! — concluiu a irmã do candidato.

Em uma coletiva a jornalistas, o advogado da família, Luis Fernández, também pôs em xeque a segurança de Villavicencio durante o ato de campanha, sugerindo que o crime foi premeditado.

— Não houve inteligência, não foi feita uma varredura anterior do local — disse Fernández. — Não houve sequer um cordão policial fazendo a guarda. Nos deixam com muitas dúvidas de que esse assassinato de Fernando Villavicencio tenha sido um crime de Estado.

O comandante geral da Polícia do Equador, Fausto Salinas, por sua vez, rebateu as acusações: afirmou que o candidato tinha guarda policial ao sair do comício em Quito, mas admitiu que o veículo blindado que deveria transportá-lo não estava no local, porque "estava sendo usado em Guayaquil". Segundo Salinas, três policiais que faziam sua escolta foram feridos.

Mais cedo, a esposa do candidato também havia apontado falhas de segurança no entorno dele, afirmando que ele deveria ter deixado o local onde ocorreu o comício pela porta dos fundos.

— Falhou a equipe de segurança de Fernando. Falharam o chefe da logística, o chefe da segurança — disse ela. — Fernando tinha de ter saído pelo estacionamento dos fundos, como fez o general [Patricio] Carillo, com escolta de policiais. Deveriam ter tirado Fernando com um carro blindado.

Pelo Twitter, Verónica disse que o marido "foi assassinado porque foi o único que enfrentou as máfias políticas e os traficantes de drogas neste país", e apelou que os cidadãos equatorianos demonstrem "valentia e coragem".

Queima de arquivo

Adicionalmente, o fato de um dos suspeitos pelo crime ter sido morto durante uma troca de tiros com a polícia, pouco após Villavicencio ser atingido pelos disparos, também é motivo de desconfiança entre Fernández e os familiares do candidato.

— Calaram a voz do assassino. Querem ocultar os mentores intelectuais do assassinato? Isso não ficará na impunidade. Vamos exigir que isso chegue até as últimas consequências e que governo e o ministro de Interior tenham que responder por esse assassinato — disse a jornalistas o tio do candidato, Galo Molina.

O presidente Guillermo Lasso anunciou, na tarde desta quinta-feira, que solicitou apoio à Agência Federal de Investigação dos Estados Unidos (FBI) para a investigação do assassinato de Villavicencio. "O FBI aceitou nosso pedido, e nas próximas horas uma delegação chegará ao país", assegurou o mandatário.

Suspeitos colombianos

Além do suspeito morto em uma troca de tiros com a polícia, outras seis pessoas já haviam sido detidas pela Polícia Nacional. Segundo o El País, os homens são da Colômbia, pertencentes a uma quadrilha cujo nome ainda não foi divulgado, e com outras passagens pela polícia.

À AFP, uma fonte da polícia confirmou a informação de que todos são colombianos, incluindo o suspeito morto. A nacionalidade dos suspeitos havia sido inicialmente omitida, sendo referidos como "estrangeiros" pelo ministro do Interior, Juan Zapata, em uma coletiva de imprensa realizada mais cedo na capital.

Ainda de acordo com a publicação, os colombianos foram presos há um mês por crimes diferentes, mas não foram detidos preventivamente durante o processo judicial.

Por não comparecerem a uma audiência obrigatória agendada para 2 de agosto, mandados de prisão foram emitidos pouco antes do assassinato de Villavicencio. A polícia os prendeu posteriormente após operações no sul de Quito.

— Em várias incursões no setor Conocoto e no sul da cidade, foram detidos seis indivíduos: Andrés M., José N., Adey G., Camilo R., Jules C., Jhon R., todos estrangeiros — disse o ministro do Interior em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

A polícia também encontrou na posse dos homens um fuzil com dois pentes, uma submetralhadora, quatro pistolas, três granadas, quatro caixas de munição, duas motocicletas e um veículo com queixa de furto. Os homens foram transferidos para a Unidade de Flagrantes, informou o El Universo. (Com El País.)

Veja também

Servidores públicos Servidores federais e governo não têm acordo para reajuste de 2024