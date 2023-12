Irã executa três homens e uma mulher condenados por espionagem para Israel

A- A+

O Irã executou nesta sexta-feira quatro pessoas, incluindo uma mulher, condenadas à morte por um tribunal da República Islâmica. Eles foram considerados culpados de espionagem para a Mossad, os serviços de inteligência de Israel, segundo a agência oficial de notícias iraniana, IRNA.

“Quatro membros de um grupo de sabotagem ligado ao regime sionista foram enforcados esta manhã” na província iraniana do noroeste do Azerbaijão Ocidental, afirmou o site oficial Mizan Online, anexo ao Poder Judiciário. Os executados foram presos em outubro do ano passado junto com outras seis pessoas, as quais não está especificado se também serão levados à forca.

“Os membros deste grupo receberam dinheiro de agentes de entidades sionistas e de oficiais da Mossad em diversas ocasiões em troca de tarefas que completaram, e comunicaram diretamente com oficiais” da inteligência israelita, continua o relatório da IRNA.









Segundo o Judiciário, os integrantes “daquela rede (...) executaram tarefas que lhes foram atribuídas pelo serviço de inteligência sionista com a intenção de perturbar a segurança nacional por meio de métodos de assassinato, sequestro, destruição e incêndio criminoso”.

A agência de notícias semi-oficial Tasnim identificou os quatro executados como Vafa Hanareh, Aram Omari e Rahman Parhazo, juntamente com a mulher, Nasim Namazi.



Um vídeo partilhado pela IRNA mostra os homens confessando a sua alegada cooperação com um oficial da Mossad na Turquia. Afirmaram que a sua missão envolvia raptar, ameaçar e incendiar veículos e casas de alvos não identificados, bem como roubar celulares.

As organizações internacionais de direitos humanos e os iranianos no exílio denunciaram frequentemente que os tribunais iranianos condenam diversas pessoas à forca apenas com base em confissões extraídas sob tortura.

País com mais execuções

Esta é a última de uma série de execuções e sentenças à forca no Irã. No dia 16, as autoridades iranianas aplicaram a pena de morte a um homem condenado por espionagem para serviços de inteligência estrangeiros, incluindo a Mossad.



O Irã é o país do mundo que mais aplica a pena de morte em relação à sua população, com 576 execuções realizadas em 2022, um aumento substancial em relação às 314 do ano anterior, segundo a Anistia Internacional.

Até agora, em 2023, o país executou mais de 750 pessoas, a maioria delas por crimes relacionados ao tráfico e posse de drogas, segundo grupos de direitos humanos. Outro grupo, o Iran Human Rights (IHR), com sede na Noruega, contabilizou pelo menos 600 execuções até outubro.

A República Islâmica e Israel são inimigos ferrenhos, consideram-se mutuamente uma ameaça existencial mútua, competem pela hegemonia regional e mantêm uma guerra secreta com ataques cibernéticos, assassinatos e sabotagem. As tensões aumentaram desde outubro passado com a ofensiva lançada por Israel na Faixa de Gaza.

Em agosto, o Irã acusou Israel de estar por detrás de “um dos maiores planos de sabotagem” contra a sua indústria de defesa e produção de mísseis. Em julho, o Ministério da Inteligência iraniano alegou ter detido uma rede de agentes que trabalhavam para Israel antes que pudessem realizar sabotagem em locais sensíveis. Israel não negou nem confirmou as acusações.

Em janeiro do ano passado, Israel disse ter desmantelado uma rede de espionagem iraniana que recrutava mulheres israelitas através do Facebook para aceder a sites restritos. Em Abril de 2021, Teerã culpou Israel por um ato de “terrorismo nuclear” pela interrupção do fornecimento de energia na instalação de enriquecimento de urânio de Natanz, no deserto da província central de Isfahan, cerca de 400 quilômetros ao sul de Teerã.

