Notícia Assassino de vigilante do Coco Bambu é condenado a 28 anos de prisão Crime ocorreu em dezembro do ano passado, no estacionamento do restaurante, vitimando Claudemir Batista da Silva, de 39 anos

A 5ª Vara Criminal da Capital condenou, nesta terça-feira (16), o réu Airam do Nascimento pelo crime de latrocínio (roubo seguido de morte), que vitimou o vigilante do restaurante Coco Bambu, Claudemir Batista da Silva, de 39 anos. A pena definida na sentença foi de 28 anos, cinco meses e 21 dias e pagamento de 50 dias-multa, além de indenização de R$ 50 mil à família da vítima.

Na audiência, foram ouvidas seis testemunhas de acusação listados pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE), sendo quatro policiais civis e dois policiais militares. Houve também o interrogatório do réu, no qual ele confessou o crime.

Em seguida, o MPPE e a defesa apresentaram alegações finais oralmente. O juiz José Anchieta Félix da Silva presidiu a sessão e proferiu a sentença condenatória. Ainda cabe recurso contra a decisão do 1º Grau.

Entenda

Claudemir foi assassinado a tiros na madrugada do dia 14 de dezembro, diante do restaurante Coco Bambu. De acordo com a Polícia Civil, o assassinato foi registrado por equipe da Força Tarefa de Homicídios na Capital. O vigilante recebeu mais de um tiro e teve sua arma levada.

Airam foi preso no dia 15 de janeiro. De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), durante o cumprimento do mandado de prisão, nesta segunda, a arma de fogo foi recuperada.

