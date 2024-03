"Assassino terrorista": relembre insultos trocados entre Petro e Milei

A- A+

A Colômbia ordenou na quarta-feira ( a expulsão de diplomatas argentinos em Bogotá, após o presidente Javier Milei ter descrito seu homólogo colombiano, Gustavo Petro, como "assassino terrorista" durante uma entrevista à rede de notícias CNN. O insulto é apenas mais um de uma série proferida pelo argentino contra o líder colombiano, e a tensão diplomática entre os países tem se acentuado desde que o ultraliberal chegou ao poder em dezembro.

"Está claro que toda vez que Javier Milei é questionado sobre Gustavo Petro, ele responde com insultos. Nas duas ocasiões anteriores, o presidente colombiano preferiu minimizar esses insultos", escreveu em sua conta no X (antigo Twitter), o embaixador Camilo Romero, que não está na Argentina há algum tempo, enfatizando que "as palavras de Milei falam mais sobre ele do que sobre Petro".

Javier Milei chama o Presidente Colombiano e ex-Guerrilheiro das Farc, Petro, de “ASSASSINO TERRORISTA”.



“A carnificina que é a Venezuela é verdadeiramente sem precedentes, a mesma que a ilha-prisão de Cuba. Portanto, há outros casos que estão a caminho.



Sem falar no caso da… pic.twitter.com/AKVh6OSFXp — Área Militar (@areamilitarof) March 28, 2024

Nas redes sociais, o Ministério das Relações Exteriores também repudiou a fala do presidente argentino, destacando que não é a primeira vez que Milei refere-se desta maneira a Petro, "afetando as históricas relações de irmandade entre Colômbia e Argentina".

"As expressões do presidente argentino tem deteriorado a confiança de nossa nação, além de ofender a dignidade do presidente Petro, que foi eleito de maneira democrática. Neste contexto, o governo da Colômbia ordena a expulsão de diplomatas da Embaixada da Argentina na Colômbia", escreveu a chancelaria no X (antigo Twitter), sem especificar quais serão os funcionários removidos.

Ao programa Oppenheimer Presenta, apresentado por um âncora da CNN em espanhol, na quarta-feira, Milei, em referência ao passado de Petro como guerrilheiro, afirmou que "não se pode esperar muito de alguém que foi um assassino terrorista".

As relações entre a Colômbia e a Argentina têm-se deteriorado desde que Milei chegou ao poder, em dezembro. O economista ultraliberal trocou diversas ofensas com o primeiro presidente de esquerda da História colombiana. No episódio mais recente, em fevereiro, o líder libertário chamou Petro de "praga letal" para a Colômbia, durante uma breve entrevista ao canal de televisão colombiano NTN24, e reiterou que ele está "afundando" o país, algo que ele já havia dito em uma entrevista anterior, na qual chamou Petro de "comunista assassino", adjetivo semelhante ao que usou em seus comentários à CNN. A Colômbia, em resposta, convocou seu embaixador na Argentina para consultas.

Essa declaração provocou uma forte resposta do Ministério das Relações Exteriores da Colômbia, que expressou sua "rejeição categórica" em um comunicado.

"A Colômbia rejeita essas declarações desrespeitosas, que são apresentadas repetidamente, que deterioram os laços históricos de amizade entre as duas nações e representam uma ofensa à dignidade do presidente democraticamente eleito da República da Colômbia", disse o comunicado.

Poucos dias depois, Petro retribuiu a gentileza ao responder a um relatório que apontava que as decisões do chefe de governo argentino haviam aumentado as taxas de pobreza no país.

"Aprofundar o sistema neoliberal de regulação capitalista baseado no livre mercado é como tirar um cadáver do túmulo. A simples liberdade do mercado como produtora de bem-estar não é mais útil porque nos levou ao pior: doença pandêmica, pobreza, guerra, genocídio", escreveu ele no X (antigo Twitter). "É uma grande tolice confundir liberdade de mercado com liberdade. A liberdade é a superação da necessidade do ser humano, incluindo a necessidade de estar vinculado a poderes econômicos ou estatais. Os chamados 'libertários' de hoje acreditam que liberdade significa escravizar o ser humano aos grandes poderes econômicos, defendem o velho objetivo nazista, reeditam-no. Ser um verdadeiro libertário é a emancipação integral do ser humano: conquistar o reino da liberdade."

No ano passado, ainda como candidato, Milei afirmou numa rádio colombiana em setembro que o “socialista é lixo” e “excremento humano". Petro, que na juventude atuou no grupo guerrilheiro M-19, comparou Milei em suas redes sociais a Adolf Hitler por esse comentário. Depois, quando o presidente da Argentina venceu as eleições em novembro ao derrotar o candidato peronista Sergio Massa, declarou que era um “momento triste para a América Latina”. (Com La Nación)

