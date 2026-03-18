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guerra 'Assassinos' pagarão pela morte de Larijani, adverte líder iraniano Khamenei em mensagem "Cada gota de sangue derramada tem seu preço", declarou o líder supremo

O líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, advertiu nesta quarta-feira (18) em uma mensagem escrita que os "assassinos" do chefe do Conselho Superior de Segurança Nacional, Ali Larijani, pagarão por sua morte.

"Cada gota de sangue derramada tem seu preço, e os assassinos criminosos desses mártires terão que pagá-lo em breve", prometeu Mojtaba Khamenei, que ainda não apareceu em público desde que assumiu o cargo alguns dias após o assassinato de seu pai, o então líder supremo Ali Khamenei, em um ataque de Israel e dos Estados Unidos que desencadeou a guerra, em 28 de fevereiro.

"Sem nenhuma dúvida, o assassinato de uma personalidade desse tipo testemunha sua importância e o ódio que lhe dedicam os inimigos do Islã", afirmou Khamenei em uma mensagem divulgada pela agência Tasnim no dia do funeral de Larijani.

Khamenei foi designado como líder supremo do Irã em 8 de março por um conselho de clérigos, mas sua primeira mensagem foi lida na televisão nacional vários dias depois.

Funcionários dos Estados Unidos e de Israel especulam que Khamenei pode ter ficado "desfigurado" ou ferido em uma perna no ataque que matou seu pai, no primeiro dia da guerra no Oriente Médio.

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