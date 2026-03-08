Dom, 08 de Março

Mundo

Assembleia anuncia Mojtaba Khamenei como novo líder supremo do Irã

Mojtaba é filho de Ali Khamenei, morto em 28 de fevereiro após um ataque lançado por Estados Unidos e Israel

Mojtaba Khamenei, assume como líder supremo do IrãMojtaba Khamenei, assume como líder supremo do Irã - Foto por - / KHAMENEI.IR / AFP

Mojtaba Khamenei foi eleito líder supremo do Irã, para suceder ao seu pai, Ali Khamenei, morto em 28 de fevereiro, primeiro dia do ataque lançado por Estados Unidos e Israel contra o Irã, anunciou neste domingo a Assembleia de Especialistas do país islâmico.

• Macron pede que Irã cesse imediatamente seus ataques contra países da região

• Israel diz que atacou QG da 'força espacial' da Guarda Revolucionária do Irã

• Irã designa novo líder supremo, mas não revela o nome do sucessor de Ali Khamenei

"O aiatolá Mojtaba Khamenei é nomeado e apresentado como terceiro líder do sistema sagrado da República Islâmica do Irã, com base em um voto decisivo dos membros respeitados da Assembleia de Especialistas", diz um comunicado do órgão divulgado pela imprensa iraniana.

