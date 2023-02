A- A+

"Cessação das hostilidades" Assembleia Geral da ONU exige 'retirada imediata' das tropas russas da Ucrânia Com 141 votos a favor, 7 contra e 32 abstenções, a resolução foi aprovada no primeiro aniversário da invasão

A Assembleia Geral da ONU aprovou nesta quinta-feira (23) uma resolução exigindo a "retirada imediata" das tropas russas da Ucrânia e uma paz "justa e duradoura".

Com 141 votos a favor, 7 contra (Rússia, Belarus, Coreia do Norte, Eritreia, Nicarágua, Mali e Síria) e 32 abstenções, a resolução aprovada no primeiro aniversário do início da invasão russa apela à "cessação das hostilidades" e "enfatiza a necessidade de alcançar uma paz abrangente, justa e duradoura na Ucrânia o mais rápido possível, de acordo com os princípios da Carta das Nações Unidas."

