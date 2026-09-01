A- A+

América Latina Assembleia Nacional da Venezuela apoia acordo petrolífero com Estados Unidos EUA terá acesso a parte importante da produção venezuelana

A Assembleia Nacional da Venezuela, dominada pelo governo, respaldou nesta terça-feira (1º) o acordo petrolífero que cede aos Estados Unidos a exploração de um quinto das reservas de petróleo do país, constatou uma jornalista da AFP.

O presidente da Assembleia, Jorge Rodríguez, anunciou a aprovação em votação por levantamento de mãos, com a abstenção de cerca de uma dezena de parlamentares da oposição.

O acordo concede aos Estados Unidos o controle de 65 bilhões de barris das reservas de petróleo da Venezuela.

Os deputados da oposição que se abstiveram afirmam que esperam conhecer os detalhes do contrato, que foi anunciado na sexta-feira pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e imediatamente confirmado pela presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez.

"Como deputados eleitos pelo povo, temos a necessidade e a obrigação de saber o que, no âmbito jurídico, é chamado de letra miúda", disse o deputado opositor Luis Emilio Rondón, do Nuevo Tiempo.

Ele exigiu "o texto integral e completo" para poder avaliá-lo de maneira técnica.

O presidente da Assembleia criticou a postura da oposição e afirmou que o acordo com os Estados Unidos é necessário devido aos altos investimentos exigidos pela produção de petróleo.

"É preciso muito dinheiro, que a Venezuela não tem", e são necessárias "novas tecnologias para a produção desse petróleo", afirmou.

Rodríguez repreendeu aqueles que, segundo ele, "sonharam que esse petróleo ficasse debaixo da terra, pois podem ir abandonando essa ilusão, porque o que vem pela frente é uma produção de petróleo em níveis nunca vistos", disse Rodríguez durante seu discurso.

Ele afirmou que, no futuro, a Venezuela crescerá mais do que o restante dos países da região.

O acordo petrolífero, apresentado como "histórico" por Trump, proporcionará à Venezuela ganhos de 209 bilhões de dólares (R$ 1,07 trilhão) em 25 anos, afirmou a presidente Delcy Rodríguez.

Está previsto que o secretário americano de Energia, Chris Wright, chegue à Venezuela na noite desta terça-feira, provavelmente para assinar o acordo na quarta-feira.

Veja também