Assessor de Khamenei chama Trump de 'Satanás em pessoa' e promete destruir Israel

Um assessor militar do líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, atacou nesta quarta-feira (11) o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em declarações à TV estatal, enquanto os dois países travam uma guerra que mergulhou o Oriente Médio no caos.

"Trump é o presidente americano mais corrupto e estúpido", disse Yahya Safavi. "É o Satanás em pessoa."

O assessor reiterou as ameaças do Irã de destruir Israel, que luta com os Estados Unidos na guerra.

O Exército iraniano ameaçou hoje lançar ataques contra alvos econômicos americanos e israelenses no Oriente Médio, entre eles bancos, após uma instituição financeira do Irã ser alvo de bombardeios noturnos.

"O inimigo nos abriu caminho para atacar centros econômicos e bancos pertencentes aos Estados Unidos e ao regime sionista", afirmou o comando central operacional das Forças Armadas iranianas, em comunicado divulgado pela TV estatal. Ele pediu à população da região que se mantenha a mais de 1 km de distância dos bancos.

Segundo a imprensa do Irã, ataques americanos e israelenses atingiram durante a noite um banco em Teerã, causando a morte de funcionários.

