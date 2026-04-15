Assessor de líder supremo do Irã ameaça afundar navios dos EUA
Washington impôs o bloqueio do estreito depois que o Irã fechou a passagem em resposta aos ataques americanos e israelenses que deram início à guerra no Oriente Médio em 28 de fevereiro
O assessor militar do líder supremo do Irã advertiu, nesta quarta-feira (15), que o seu país poderia afundar os navios americanos no Estreito de Ormuz se Washington decidir "vigiar" esta via marítima estratégica para o mercado global de petróleo.
Washington impôs o bloqueio do estreito depois que o Irã fechou a passagem em resposta aos ataques americanos e israelenses que deram início à guerra no Oriente Médio em 28 de fevereiro.
"O senhor Trump quer ser a polícia do Estreito de Ormuz. Esse é realmente o seu trabalho? Esse é o trabalho de um exército poderoso como o dos Estados Unidos?", disse, na televisão estatal, Mohsen Rezaei, antigo comandante em chefe da Guarda Revolucionária, nomeado no mês passado como assessor militar pelo aiatolá Mojtaba Khamenei.
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"Seus barcos serão afundados por nossos mísseis [...] criaram um grande perigo para o Exército americano. Sem dúvida podem ficar expostos a nossos mísseis e podemos destruí-los", declarou Rezaei.
Além disso, o assessor de Mojtaba Khamenei afirmou que seria "fantástico" se os Estados Unidos invadissem o Irã por terra, pois "tomaríamos milhares de reféns e, por cada refém, obteríamos bilhões de dólares".