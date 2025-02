A- A+

DIPLOMACIA Assessor do Kremlin: conversas sobre Ucrânia serão puramente bilaterais Conversações desta terça-feira, 18, marcam outro passo do governo de Trump para reverter a política dos EUA de isolar a Rússia

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, e o assessor de assuntos externos de Putin, Yuri Ushakov, chegaram à capital saudita nesta segunda-feira, de acordo com a TV estatal russa, para a reunião com os principais diplomatas dos EUA.



Ushakov disse que as conversas seriam "puramente bilaterais" e não incluiriam autoridades ucranianas.

Altos funcionários americanos e russos conversarão sobre como melhorar seus laços e negociar o fim da guerra na Ucrânia, disseram as autoridades hoje, no que seria a reunião mais significativa entre os lados desde a invasão em grande escala de Moscou em seu vizinho há quase três anos.

As conversações programadas para terça-feira, 18, marcam outro passo fundamental do governo de Donald Trump para reverter a política dos EUA de isolar a Rússia, e têm o objetivo de preparar o caminho para uma reunião entre o presidente dos EUA e o presidente russo, Vladimir Putin.





