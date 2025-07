Assinada ordem de serviço para conclusão da 2ª etapa do Procape

A- A+

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), assinou uma ordem de serviço que autoriza a conclusão da construção da segunda etapa do Pronto Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco Professor Luiz Tavares (Procape). A assinatura ocorreu durante uma cerimônia no auditório da instituição, ontem, no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife.

Com investimento de R$ 36,9 milhões, o projeto visa ampliar em 54% a capacidade de atendimento do hospital. Na prática, serão 138 novos leitos, sendo 50 vagas de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) e 88 de enfermaria. Quando a obra for finalizada, ao todo serão ofertados 90 leitos de UTI.

A medida colabora para reduzir a superlotação da maior emergência cardiológica do Norte e Nordeste, além da fila de espera por cirurgias cardiovasculares de alta complexidade. A previsão é de que as obras, paradas parcialmente há 14 anos, sejam entregues em até um ano.

O novo espaço permitirá um aumento significativo no número de internações, cirurgias e procedimentos de alta complexidade voltados a adultos e crianças cardiopatas atendidos exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Atualmente, o equipamento opera com 254 leitos.

Número de atendimentos

Em 19 anos de história, o Procape realizou 1.367.923 atendimentos ao público de todo o estado. Os dados foram detalhados pelo gestor executivo da instituição, Ricardo Lima.

Veja os dados

Atendimentos de emergência: 126.084

Procedimentos de hemodinâmica: 152.076

Cirurgias cardíacas: 24.168

Reinício das obras

Em 2018, os serviços de reconstrução da 2ª etapa foram retomados. Até 2020, os serviços foram feitos com recursos obtidos por emendas parlamentar que totalizaram R$ 3,5 milhões.

O hospital também conseguiu levantar outros R$ 5 milhões a partir de recursos próprios, com contingenciamento de gastos. Em entrevista à Folha de Pernambuco, o gestor executivo do Procape, Ricardo Lima, conta que o hospital parte do sonho de ajudar e ser um braço forte estendido à população na solução de problemas cardiológicos.

Quando foi projetado, segundo Ricardo Lima, o Procape previa a construção de dois grandes prédios, mas apenas um foi construído.

“Nesse período, não se conseguiu obter verba. Então, nos outros sete anos conseguimos as verbas parlamentares e, com um pouco de recursos próprios, concluímos a estrutura. Porém, ainda faltavam quase R$ 37 milhões para concluir. Talvez, só terminássemos lá para 2035 ou 2040. Mas não tinha problema. O importante era terminar, mas a governadora foi muito sensível. Viu as nossas necessidades, chegou junto e assumiu essa responsabilidade”, destacou ele.

A secretária Estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti, comemorou a autorização da continuidade da construção. Ela lembrou do Hospital da Mulher do Agreste, que foi inaugurado em maio, e considera este como mais um passo ousado da chefe do Executivo local.

“São leitos altamente especializados em cardiovascular. É um dos poucos hospitais dentro da rede do estado que atendem com a porta regulada de emergência na área de cardiologia. Ele divide muito essa missão com o Hospital Agamenon Magalhães, que vai entrar em reforma. Estamos aqui num dia de festa, que vai se transformar em leitos que são tão importantes para a rede. Só fortalece o estado, porque juntos, normalmente, somos mais fortes”, declarou ela.

“Isso aqui é um hospital escola. É também a formação dos nossos médicos, fisioterapeutas, nutricionistas, psicólogos, nossos residentes que vêm tanto aqui de Pernambuco, como vêm do Nordeste ou como vêm do Brasil. O Procape nunca tinha recebido o reforço do Estado. É a primeira vez. Vai ser um avanço gigante para a população em termos de oferta de serviços de cardiologia. Estamos muito felizes de dar essa ordem de serviço hoje e entregar esse equipamento para a população de Pernambuco”, pontuou a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação do estado, Mauricélia Montenegro.

Em entrevista coletiva, a governadora Raquel Lyra (PSD) explicou os investimentos que tem feito na saúde desde que assumiu a gestão estadual. No radar dela estão grandes hospitais, como o Agamenon Magalhães e o Getúlio Vargas. Este último terá uma nova sede, na Avenida Abdias de Carvalho, Zona Oeste do Recife. Lyra também destinará R$ 14 milhões em equipamentos para o Procape e considera a possibilidade de novas contratações na área da saúde.

“A gente já abriu quase 600 novos leitos em Pernambuco, seja de hospitais credenciados, de abertura de serviços como hemodinâmica, lá em Serra Talhada, UTI neonatal e UTI materna, em Ouricuri e em Vitória de Santo Antão. É claro que, quando a gente abre mais 130 leitos aqui, haverá a contratação de novos profissionais, gerando emprego e renda para nossa população”, comentou ela.

Quem mantém o Procape?

O Procape é um hospital público universitário de cardiologia. Ele é ligado à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco e possui um contrato com a Secretaria Estadual de Saúde e com o Ministério da Saúde. Este último envia os recursos à pasta estadual, que repassa a verba para a instituição.

Além do impacto assistencial, a expansão também trará benefícios à formação acadêmica, ampliando a capacidade de ensino e pesquisa nas áreas de Medicina, Enfermagem, Fisioterapia, Nutrição e outras profissões da saúde ligadas à UPE.

“Esse é um momento extremamente importante para a Universidade de Pernambuco, especialmente para o nosso complexo hospitalar”, pontuou a reitora da Universidade de Pernambuco (UPE), Socorro Cavalcanti.

