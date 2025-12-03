Qua, 03 de Dezembro

Associação Beneficente dos Cegos do Recife pede doações para manter funcionamento; veja como doar

Atualmente, a organização beneficia 13 residentes, oferecendo serviços de lavanderia, alimentação, apoio à inserção no mercado de trabalho, além de outras atividades

Associação Beneficente dos Cegos do Recife (Assobecer)Associação Beneficente dos Cegos do Recife (Assobecer) - Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Com 97 anos de atuação, a Associação Beneficente dos Cegos do Recife (Assobecer), localizada em Afogados, Zona Oeste do Recife, está enfrentando dificuldades para continuar acolhendo, oferecendo suporte e capacitando pessoas cegas e com baixa visão [saiba como ajudar no final da reportagem].

Atualmente, a organização beneficia 13 residentes, oferecendo serviços de lavanderia, alimentação e apoio à inserção no mercado de trabalho. São servidas cerca de 80 refeições por dia — café da manhã, almoço, lanche e jantar — número que aumenta em dias de eventos e ações especiais.

Além da hospedagem, a Assobecer desenvolve diversas atividades socioculturais voltadas à autonomia e inclusão dos assistidos, como aulas de música, rodas de conversa, palestras e visitas guiadas a museus, teatros e sessões de cinema.

A entidade permanece como a única na capital a oferecer hospedagem permanente para homens com deficiência visual, entre 18 e 60 anos, que vivem na instituição como residentes. As mulheres também são atendidas, mas na modalidade circulante, sem residência fixa.

Por se tratar de uma organização filantrópica, no entanto, a Assobecer precisa de doações para conseguir se manter e aumentar seus serviços e alcance, conforme explica o presidente da associação, Roberto Dias.

“Sem o apoio financeiro da sociedade pernambucana, fica difícil darmos continuidade ao atendimento de pessoas com deficiência visual que necessitam do nosso suporte como casa permanente. Sensibilizamos a população para que nos ajude, porque sem a doação não temos como manter a única casa que abriga permanentemente cegos no estado”, afirma.

Em agosto deste ano, a Folha de Pernambuco visitou a sede da Assobecer e conheceu alguns dos beneficiados da instituição. Entre eles estava Mateus Maurício, de 28 anos, que morava em Natal, no Rio Grande do Norte, e chegou à associação em 2023.

Praticante do futebol de cegos, Mateus destacou a importância da Assobecer para além do apoio na prática da modalidade e reconheceu a necessidade da ONG receber doações.

“A importância de estar aqui é porque é um lugar de apoio, não somente para jogar, mas também é uma oportunidade para estudar, fazer cursos. É um lugar que tem comida, lugar para dormir, tudo na medida do possível, e oferece estabilidade para lutar as lutas do dia a dia. Claro que precisa de melhorias, a Assobecer necessita de recursos. Com esse apoio, a gente consegue um ‘empurrão’ para conseguir mais coisas e outros objetivos”, ressaltou Mateus.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma publicação partilhada por Folha de Pernambuco (@folhape)


 


Como ajudar?
Qualquer pessoa ou empresa pode contribuir de forma financeira, com qualquer valor, ou com outro tipo de ajuda. As contribuições podem ser realizadas por transferência via PIX para o CNPJ oficial da Associação Beneficente dos Cegos do Recife: 11.868.882/0001-28 ou pelo Instagram @assobecer.

As doações também vão viabilizar o almoço de confraternização natalina, que atenderá 70 pessoas, entre assistidos e residentes, e ocorrerá na sede da entidade no próximo dia 13 de dezembro.

A Assobecer está localizada na Estrada dos Remédios, nº 1558, no bairro de Afogados, Zona Oeste da capital pernambucana.

Outras informações pelo número (81) 3428-2538.
 

