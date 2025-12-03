Associação Beneficente dos Cegos do Recife pede doações para manter funcionamento; veja como doar

A- A+

Com 97 anos de atuação, a Associação Beneficente dos Cegos do Recife (Assobecer), localizada em Afogados, Zona Oeste do Recife, está enfrentando dificuldades para continuar acolhendo, oferecendo suporte e capacitando pessoas cegas e com baixa visão [saiba como ajudar no final da reportagem].

Atualmente, a organização beneficia 13 residentes, oferecendo serviços de lavanderia, alimentação e apoio à inserção no mercado de trabalho. São servidas cerca de 80 refeições por dia — café da manhã, almoço, lanche e jantar — número que aumenta em dias de eventos e ações especiais.

Além da hospedagem, a Assobecer desenvolve diversas atividades socioculturais voltadas à autonomia e inclusão dos assistidos, como aulas de música, rodas de conversa, palestras e visitas guiadas a museus, teatros e sessões de cinema.

A entidade permanece como a única na capital a oferecer hospedagem permanente para homens com deficiência visual, entre 18 e 60 anos, que vivem na instituição como residentes. As mulheres também são atendidas, mas na modalidade circulante, sem residência fixa.

Por se tratar de uma organização filantrópica, no entanto, a Assobecer precisa de doações para conseguir se manter e aumentar seus serviços e alcance, conforme explica o presidente da associação, Roberto Dias.

“Sem o apoio financeiro da sociedade pernambucana, fica difícil darmos continuidade ao atendimento de pessoas com deficiência visual que necessitam do nosso suporte como casa permanente. Sensibilizamos a população para que nos ajude, porque sem a doação não temos como manter a única casa que abriga permanentemente cegos no estado”, afirma.

Em agosto deste ano, a Folha de Pernambuco visitou a sede da Assobecer e conheceu alguns dos beneficiados da instituição. Entre eles estava Mateus Maurício, de 28 anos, que morava em Natal, no Rio Grande do Norte, e chegou à associação em 2023.

Praticante do futebol de cegos, Mateus destacou a importância da Assobecer para além do apoio na prática da modalidade e reconheceu a necessidade da ONG receber doações.

“A importância de estar aqui é porque é um lugar de apoio, não somente para jogar, mas também é uma oportunidade para estudar, fazer cursos. É um lugar que tem comida, lugar para dormir, tudo na medida do possível, e oferece estabilidade para lutar as lutas do dia a dia. Claro que precisa de melhorias, a Assobecer necessita de recursos. Com esse apoio, a gente consegue um ‘empurrão’ para conseguir mais coisas e outros objetivos”, ressaltou Mateus.







Como ajudar?

Qualquer pessoa ou empresa pode contribuir de forma financeira, com qualquer valor, ou com outro tipo de ajuda. As contribuições podem ser realizadas por transferência via PIX para o CNPJ oficial da Associação Beneficente dos Cegos do Recife: 11.868.882/0001-28 ou pelo Instagram @assobecer.

As doações também vão viabilizar o almoço de confraternização natalina, que atenderá 70 pessoas, entre assistidos e residentes, e ocorrerá na sede da entidade no próximo dia 13 de dezembro.

A Assobecer está localizada na Estrada dos Remédios, nº 1558, no bairro de Afogados, Zona Oeste da capital pernambucana.

Outras informações pelo número (81) 3428-2538.



