Pernambuco Associação Beneficente dos Cegos do Recife pede doações para manter funcionamento e ampliar serviços Fundada em 1928, a Assobecer é o lar de 12 homens cegos e com baixa visão e presta assistência a outras pessoas com deficiência visual

Acolher, auxiliar e capacitar pessoas cegas e com baixa visão de forma gratuita. Este é o objetivo da Associação Beneficente dos Cegos do Recife (Assobecer), localizada no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife.

Fundada em 1928 por Manoel Vitoriano da Silva, a Assobecer é o lar de 12 homens com deficiência visual. No local, os residentes têm direito a dormitório, refeitório e atividades educativas, culturais, paradesportivas e de lazer.



Assobecer. Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

A ONG também oferece assistência às pessoas que não residem na associação. Dentre os serviços oferecidos, estão os de educação, reabilitação, profissionalização e assistência social.

“A Assobecer tem uma importância imensa, visto que ela é a única instituição em Pernambuco que presta este serviço de acolhimento com as pessoas cegas e com baixa visão. No Brasil, acho que não temos 10 instituições que prestam este serviço de acolhimento”, explicou o presidente da Assobecer, José Roberto Dias.

José Roberto Dias, presidente da Assobecer | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Por se tratar de uma organização filantrópica, a Assobecer precisa de doações para conseguir se manter e aumentar seus serviços e alcance. Qualquer pessoa ou empresa pode contribuir de forma financeira ou com qualquer outro tipo de ajuda.

Para ajudar, basta entrar em contato com a Assobecer pelo número 3428-2538 ou pelo Instagram @Assobecer.

Residentes

Atualmente, 12 homens vivem na Assobecer. Um deles é Mateus Maurício, de 28 anos. Na associação desde 2023, ele, que morava em Natal, no Rio Grande do Norte, conheceu o espaço por causa de um time de futebol de cego do Recife.

Praticante da paradesporto, ele destacou a importância da Assobecer para além do apoio na prática da modalidade e reconheceu a necessidade da ONG receber doações.

“A importância de estar aqui é porque é um lugar de apoio, não somente para jogar, mas também é uma oportunidade para estudar, fazer cursos. É um lugar que tem comida, lugar para dormir, tudo na medida do possível, e oferece estabilidade para lutar as lutas do dia a dia. Claro que precisa de melhorias, a Assobecer necessita de recursos. Com esse apoio, a gente consegue um ‘empurrão’ para conseguir mais coisas e outros objetivos”, ressaltou Mateus.

Mateus Maurício, residente da Assobecer | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

Outro residente da Assobecer é Luciano Costa, de 61 anos, que veio de Gravatá, no Agreste do estado. Ele, que vive no local há pelo menos 13 anos, também destacou o papel da associação em sua vida. “Meu dia a dia é bom. Toco sanfona e gosto muito daqui”, comentou.

Luciano Costa, residente da Assobecer | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco



Reformas e mais serviços

No momento, a parte externa da Assobecer está passando por uma reforma para poder ampliar os serviços oferecidos.

Ao todo, três salas devem abrigar espaços de informática, estudos e atividades recreativas e culturais.

“Estamos fazendo uma reforma em três salas na área externa. Queremos resgatar a sala de informática, em que as pessoas cegas ou com baixa visão poderão ter um computador à disposição para estudar ou fazer outras atividades. Estamos criando também uma sala de estudos para as pessoas estudarem suas aulas da faculdade, de concurso. E teremos também a nossa sala multiuso, em que nosso conjunto de forró ensaia, onde teremos também roda de conversas”, explicou José Roberto.

Reforma na Assobecer | Foto: Matheus Ribeiro/Folha de Pernambuco

