Associação Brasileira da Indústria de Hotéis se manifesta sobre tomada espiã encontrada em Muro Alto

Por meio de uma nota, publicada no último domingo (21), a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis em Pernambuco (ABIH-PE) se pronunciou a respeito de uma câmera encontrada dentro de uma "tomada espiã" em um quarto de apartamento alugado em Muro Alto, no Litoral Sul de Pernambuco. A queixa foi registrada pelo casal que a encontrou, na Delegacia de Porto de Galinhas, na última terça-feira (16).

Na nota, a instituição "manifesta mais profunda indignação em relação ao lamentável incidente" e "repudia veementemente tal violação", no que aproveita para se desvincular do ocorrido.

"O referido empreendimento não é hotel nem resort, fato pelo qual não é nosso associado e aproveitamos para reafirmar nosso compromisso inabalável com a segurança e privacidade dos hóspedes que frequentam nossos estabelecimentos", diz, em outro trecho.

O casal que encontrou a câmera é formado por uma professora e um comerciante. Ambos têm 36 anos e são de São Paulo. O casal iniciou a hospedagem no endereço no dia 13 deste mês, e a suspeita surgiu quando não conseguiram utilizar uma tomada de parede que estava próxima da cama. Então, com a ajuda de uma lanterna, identificaram o objeto.

"Um episódio como este explicita a fragilidade neste modelo de hospedagem e incentivamos os turistas a optarem por meios que possam oferecer sistemas mais rigorosos, com responsabilizações inequívocas, visando garantir sua segurança e tranquilidade durante as estadias", complementa a associação.

Na semana passada, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) havia confirmado o registro da queixa na Delegacia de Porto de Galinhas e disse que "um casal de turistas hospedou-se em um flat e, após alguns dias, constatou a presença de um dispositivo de gravação posicionado em frente à cama de casal. As investigações foram iniciadas e continuam em curso até a elucidação do caso".



A reportagem procurou a PCPE e a Secretaria de Defesa Social em busca de atualização sobre o caso, mas até o momento não obteve resposta.

