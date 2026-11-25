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Museu Associação Clarice Lispector realizará encontro para captação de recursos destinado ao museu Evento será privado e buscará apresentar o projeto cultural a potenciais doadores privados

A Associação Casa Clarice Lispector (ACCL) realizará, na próxima quarta-feira (2), um encontro com lideranças empresariais para apresentar o projeto do espaço cultural na residência que pertenceu à escritora no Recife.

O evento busca incentivar o participação de representantes do setor empresarial na captação de recursos que serão destinados às obras de restauro, reestruturação do imóvel, além da implantação tecnológica e expográfica do museu.

Segundo os organizadores, o orçamento para a realização da primeira parte das obras foi avaliado em R$ 7,4 milhões.

No projeto, o espaço contará com exposição permanente sobre a trajetória e a obra de Clarice Lispector, salas multiuso e um acervo que reúne livros, cartas, documentos, fotografias, peças de vestuário e objetos ligados à escritora, incluindo a máquina de escrever.

A iniciativa, que segue na fase de captação de recursos, está apta a receber valores de empresas e pessoas físicas por meio de incentivos fiscais pela Lei Rouanet ou de doações diretas à ACCL.

Os interessados podem realizar doações diretamente pela Associação, com informações por meio do manual disponibilizado pela ACCL, entrando em contato por meio telefone (81) 98849-2244 ou no Instagram @museuclaricelispector.

Casa Clarice Lispector

Localizada na Praça Maciel Pinheiro, 387, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, a casa foi o endereço de Clarice e de sua família na capital pernambucana.

A escritora e jornalista nasceu em 1920, em Chechelnyk, na Ucrânia, e chegou a Pernambuco dois anos depois, após a família deixar a cidade de Maceió. A família desembarcou no Brasil para fugir da perseguição contra os judeus na Ucrânia durante a década de 1920.

Em 2020, durante o centenário de Clarice, o debate sobre o abandono e a deteriorização da casa em que a escritora viveu voltou a repercutir, após diversas campanhas buscando incentivar a restauração do espaço.

Clarice Lispector viveu no Recife e retratou a cidade em suas obras Foto: Rafael Furtado/Folha de Pernambuco

Na época, o imóvel estava sob administração da Santa Casa de Misericórdia. Já em 2024, a posse da casa passou para a Associação Casa Clarice Lispector em um comodato, tipo de empréstimo gratuito e temporário.

Naquele ano, a Associação divulgou o projeto para criação do Museu com o objetivo de homenagear a memória da escritora, que representou o Recife em suas obras.

A reforma do imóvel estava prevista para ser iniciada ainda em 2024, com os recursos arrecadados por meio de doações de incentivo à cultura, além do apoio do Programa Recentro por meio de obras de requalificação da praça. A Prefeitura do Recife, no entanto, destacou que não pode, por lei, realizar reformas de imóveis particulares.

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