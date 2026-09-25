Associação Comercial de Pernambuco promove curso de liderança com Yago Crepaldi

A- A+

A Associação Comercial de Pernambuco (ACP) promove, na próxima quarta-feira (30), o curso “Liderança: estratégias para equipes de alta performance”, com o educador executivo, mentor, palestrante e trainer comportamental Yago Crepaldi. O encontro será realizado das 14h às 18h, na sede da entidade, localizado no Palácio do Comércio, no bairro do Recife e é voltado a profissionais e gestores interessados em aprimorar suas habilidades de liderança e gestão de equipes.

Durante a programação, os participantes terão acesso a estratégias práticas relacionadas ao desenvolvimento de lideranças, inteligência emocional, comunicação assertiva e liderança adaptável, com foco na construção de ambientes de trabalho mais colaborativos e no alcance de resultados consistentes.

Para o presidente da Associação Comercial de Pernambuco, Tiago Carneiro, iniciativas de capacitação como essa contribuem para aproximar o empresariado pernambucano de novos conhecimentos e ferramentas de gestão.

“A liderança é um dos pilares para o desenvolvimento das empresas e das pessoas que fazem parte delas. Ao promover um momento de troca e capacitação como este, a ACP reforça seu compromisso de oferecer ao empresariado pernambucano oportunidades de qualificação e acesso a conhecimentos que podem ser aplicados no dia a dia dos negócios”, destaca o presidente.

Yago Crepaldi atua nas áreas de desenvolvimento de liderança, gestão de pessoas e fortalecimento da cultura empresarial. À frente da Crepaldi, desenvolve mentorias, treinamentos especializados e acompanhamento psicológico complementar, com foco no desenvolvimento de inteligência emocional, comunicação assertiva e liderança adaptável.

O trabalho é pautado por valores como desenvolvimento, liderança, adaptabilidade, humanidade, compromisso e qualidade, buscando estimular uma cultura de aprendizado contínuo e evolução dentro das organizações.

A Associação Comercial de Pernambuco é a mais antiga entidade associativa do setor empresarial de Pernambuco, tendo sido fundada em 1839. Desde seus primeiros anos de vida, a ACP tem como princípios atuar de forma associativa e com interação, e incentivar a mobilização e a participação articulada da classe empresarial pernambucana.

Para mais informações, acessem: https://acpe.org.br/

Serviço:

Curso de Liderança com Yago Crepaldi

Data: 30 de setembro

Horário: 14h às 18h

Local: Associação Comercial de Pernambuco (ACP) - Praça Rio Branco, 18 - Recife, PE

Investimento: R$ 49,90

Inscrições e informações: (81) 3092-5959

Veja também