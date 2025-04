A- A+

Homenagem Associação da Imprensa de Pernambuco concede título ao colunista da Folha Carlos Britto Solenidade de entrega do título de Mérito Aurora Pernambucana de Imprensa acontece no próximo dia 5 de maio

O jornalista Carlos Britto, colunista de política da Folha de Pernambuco, recebeu, nesta segunda-feira (14), o título de Mérito Aurora Pernambucana, concedido pela Associação da Imprensa de Pernambuco (AIP). A entrega oficial da honraria está marcada para o dia 5 de maio, no Auditório Ênio Guerra, na Assembleia Legislativa de Pernambuco.

Carlos Brito é jornalista, radialista e publicitário com grande participação em veículos importantes para o jornalismo no estado e da Região Nordeste. Com passagens pelo Jornal do Commercio, Jornal Correio da Bahia, Tribuna da Bahia, Rede Católica de Rádios e Sistema Globo de Rádio, hoje Britto assume uma das colunas de política da Folha.

Além da atuação no jornal, Carlos Britto é conhecido pelo seu blog independente, referência em notícias sobre o interior do Estado. Ele também esteve à frente da Secretaria de Imprensa da Prefeitura de Petrolina, cargo que ocupou por seis anos experiências que reforçam sua trajetória no jornalismo regional.

O reconhecimento reconhece justamente essa contribuição significativa para a comunicação em Pernambuco, especialmente no fortalecimento da cobertura jornalística fora da capital.

