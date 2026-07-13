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Tratamento Associação de cannabis medicinal lança projeto com torcidas autistas de Sport, Náutico e Santa A Aliança Medicinal vai fornecer tratamento gratuito para famílias das torcidas Autistas da Ilha, Timbu Neuro e Autistas do Arruda

A Aliança Medicinal, associação de pacientes que produz medicamentos à base de cannabis medicinal, lançou o projeto Aliança das Torcidas, nesta segunda-feira (13). O lançamento ocorreu no evento da celebração dos cinco anos de fundação da instituição, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife (RMR).

A ação marca uma parceria com as torcidas de autistas do Sport (Autistas da Ilha), Náutico (Timbu Neuro) e Santa Cruz (Autistas do Arruda).

Três famílias de cada torcida passaram por consultas médicas, receberam receitas e vão ganhar os medicamentos produzidos pela Aliança Medicinal de forma gratuita e contínua. Todos os pacientes já tinham o laudo de autismo.

De acordo com o diretor executivo da associação, Ricardo Hazin Asfora, o projeto tem o poder de reforçar a união entre as torcidas dos clubes pernambucanos e trará impactos positivos para os pacientes.

“A gente quer que a rivalidade fique dentro apenas dos gramados. Sabemos que as famílias precisam ser incluídas de fato na sociedade. A gente sabe como os estádios de futebol são desafiadores. Se conseguirmos incluir nesse contexto, podemos levar para a sociedade como um todo”, destacou o diretor executivo da instituição que possui cerca de 17 mil associados de todo o Brasil.

Aliança das Torcidas

Os próprios representantes das torcidas autistas fizeram o filtro das famílias que entraram no início do Alianças das Torcidas.

Durante o evento, os presidentes das torcidas valorizaram a importância de ações em conjunto entre os grupos.

O presidente da torcida alvirrubra Timbu Neuro, Paulo Barbosa, considera que o projeto idealizado médico Leandro Ferro foi muito bem recebido por todos.

“Uma grande vitória. Nosso objetivo é sempre tentar acolher as pessoas com neurodivergências a frequentar situações que antes se sentiam constrangidas. Esse projeto chegou em bom momento porque tem muitas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade e não tem condições de fazer um investimento nesse tratamento”, disse.

Uma das famílias beneficiadas é a da torcedora do Sport, Silvia Sayonara, e sua filha, Maria Gleysiane, de 11 anos.

As duas frequentam a Ilha do Retiro através dos Autistas da Ilha e ficaram sabendo da possibilidade de receber o tratamento.

A pequena tem o diagnóstico de autismo desde os três anos de idade, mas a família não tinha condições de realizar o tratamento com cannabis medicinal.

“Foi maravilhoso [fazer parte do projeto] porque eu sempre ouvi falar da possibilidade do uso de óleo [de cannabis], só que nunca tivemos acesso ao tratamento. A partir do Autistas da Ilha eu tive a oportunidade de participar”, afirmou a mãe que também será contemplada com o tratamento para sua condição de fibromialgia.

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