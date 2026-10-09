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TURISMO Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas e Porto de Galinhas Convention anunciam novas presidência O período de liderança corresponde ao biênio de 2026-2028

O Porto de Galinhas Convention & Visitors Bureau (PGACVB) e a Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas (AHPG) anunciam mudanças nas diretorias para o biênio 2026-2028.



A medida foi oficializada durante as Assembleias Gerais Ordinárias das duas instituições, realizadas em Porto de Galinhas, na quinta-feira (8).

A Associação dos Hotéis de Porto de Galinhas passa a ser presidida por Otaviano Maroja; já o Porto de Galinhas Convention & Visitors Bureau terá Eduardo Lacerda Tiburtius como presidente.

À frente do Porto de Galinhas Convention & Visitors Bureau está Eduardo Tiburtius; da Associação, Otaviano Maroja. Foto: Anna Aciolly/Divulgação

Segundo Eduardo, a nova configuração reforça a atuação conjunta das entidades em ações voltadas à promoção turística.

“Assumo esse novo cargo com o objetivo de fortalecer e fomentar cada vez mais Porto de Galinhas, promovendo uma integração entre todos os segmentos que compõem nossa instituição, como hotéis, bares, restaurantes, receptivos e atrativos. Queremos promover e atrair cada vez mais turistas para o nosso balneário, fortalecendo toda a cadeia produtiva do turismo”, destacou Eduardo.

Já Otaviano Maroja diz que assume a presidência com a proposta de ampliar a promoção do destino e fortalecer a hotelaria associada, tanto no segmento de lazer quanto no de eventos.

“Chego à presidência da AHPG com a proposta de reforçar e intensificar a imagem de Porto de Galinhas e dos nossos hotéis, proporcionando experiências memoráveis nos segmentos de lazer e eventos. Vamos trabalhar para fortalecer cada vez mais o destino, valorizar nossos associados e ampliar as oportunidades para toda a cadeia do turismo”, concluiu Otaviano.



*Com informações da assessoria de imprensa

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